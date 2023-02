Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα επεισόδια σε αγώνα βόλει

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν τέσσερις αστυνομικοί.

Επεισόδια με δακρυγόνα σηλειώθηκαν την Τετάρτη πριν τον αγώνα βόλει μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Τα επεισόδια μάλιστα οδήγησαν και στην οριστική αναβολή του αγώνα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και φιλάθλων στην αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού σε αγώνα πετοσφαίρισης στο κλειστό γήπεδου του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι Αττικής.

Συγκεκριμένα, κατά τις 17.00 το απόγευμα ξεκίνησε η προσέλευση των φιλάθλων εξωτερικά του γηπέδου, φτάνοντας περί τα 2.000 άτομα, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν διέθεταν εισιτήριο.

Κατά τις 18.15 και ενώ είχαν εισέλθει εντός του γηπέδου περί τα 500 άτομα, φίλαθλοι που βρίσκονταν εξωτερικά των θυρών 3 και 6 του γηπέδου, πραγματοποίησαν, από κοινού με αυτούς που βρίσκονταν εντός του γηπέδου, ταυτόχρονες επιθέσεις προς τις στατικές αστυνομικές δυνάμεις ρίχνοντας πέτρες, μπουκάλια και βαρελότα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω επιθέσεων υπήρξε ο τραυματισμός 4 αστυνομικών και συγκεκριμένα, δύο με χτυπήματα στο κεφάλι από πέτρα, ένας στον ώμο από πέτρα και ένας με χτυπήματα στο πρόσωπο και εξάρθρωση ώμου. Επίσης προκάλεσαν φθορές σε κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου.

Από τις δυνάμεις αποκατάστασης τάξης, που λάμβαναν μέτρα στο γήπεδο, πραγματοποιήθηκε εξωτερικά του γηπέδου η χρήση των αναγκαίων μέσων, αποσκοπώντας στον απεγκλωβισμό των στατικών δυνάμεων και στην αποκλιμάκωση της κατάστασης και την αποτροπή νέων επιθέσεων.

Χρήστος Σπίρτζης: Καιρός είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος και η ηγεσία της ΕΛΑΣ να σοβαρευτούν και να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Σε δήλωσε προχώρησε ο Χρήστος Σπρίτζης, Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη KO ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις συμπλοκές. Συγκεκριμένα αναφέρει:

" Το απόγευμα της Τετάρτης ήταν προγραμματισμένη η αναμέτρηση βόλεϊ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο Κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας επιχείρησαν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο και συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ οι οποίες δεν δίστασαν να κάνουν ρίψη δακρυγόνου εντός του (μικρού) κλειστού σταδίου! Η ανικανότητα της αστυνομίας να δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας περιμετρικά του γηπέδου είναι παροιμιώδης αλλά η απόφαση να πνίξουν στα χημικά αθλητές, παράγοντες, φιλάθλους που βρίσκονταν εντός του γηπέδου είναι εγκληματική.

Οι εικόνες του πανικού που ακολούθησαν έκαναν τον γύρο του κόσμου, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν στο πλαίσιο ευρωπαϊκού ημιτελικού και έτσι όλος ο πλανήτης είδε τι σημαίνει ΕΛΑΣ Μητσοτάκη και Θεοδωρικάκου. Κι ενώ υπάρχει βίντεο από τη στιγμή που οι άνδρες των ΜΑΤ ρίχνουν δακρυγόνα εντός του γηπέδου, η ΕΛΑΣ στην επίσημη ενημέρωσή της διαψεύδει - για μια ακόμη φορά - τα μάτια μας αφού αναφέρει πως "πραγματοποιήθηκε εξωτερικά του γηπέδου η χρήση των αναγκαίων μέσων".

Καιρός είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος και η ηγεσία της ΕΛΑΣ να σοβαρευτούν, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποφασίσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους...

ΥΓ: Περιμένουμε ακόμη απαντήσεις από τον υπουργό Προπαγάνδας για την εμπλοκή συνεργατών του με την Greek Mafia. Η αφωνία και το πολιτικό θράσος συνεχίζονται", πρόσθεσε.

