Οικονομία

Το “Καλάθι της Σαρακοστής” και οι αλλαγές στο “Καλάθι του νοικοκυριού”

Ποια είδη περιλαμβάνονται στο "καλάθι" για την Σαρακοστή. Ποια προϊόντα προστίθενται στο "μέτρο" για συγκράτηση των αυξήσεων. Τι αλλάζει στα ταμπελάκια με τις τιμές.

Αυστηρά πρόστιμα επιβλήθηκαν σε σούπερ μάρκετ από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, μετά από ελέγχους της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, για παράβαση του νόμου περί αισχροκέρδειας και για διαφορετική τιμή στο ταμπελάκι στο ράφι και στην ταμειακή μηχανή.

"Οι αλυσίδες ισχυρίζονται ότι υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη αλλά δεν δικαιολογούνται πολλά λάθη" σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι τα πρόστιμα θα λειτουργήσουν παιδαγωγικά.

Τα πρόστιμα, σημείωσε ο υπουργός, "δεν σημαίνει ότι κατά κανόνα παραβιάζουν τον νόμο αλλά, όχι σε λίγες περιπτώσεις, υπήρξε παραβίαση του ποσοστού κέρδους σε ένα τμήμα προϊόντων και εντός και εκτός καλαθιού, σε μεγαλύτερο κομμάτι εκτός καλαθιού¨".

Ο υπουργός κάλεσε τις αλυσίδες λιανεμπορίου να είναι προσεκτικές διότι όπως τόνισε «δεν είμαστε διατεθιμένοι να χαριστούμε, θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των καταναλωτών . Οι νόμοι είναι ισχυροί και εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες ενώ σταθερά ο πληθωρισμός τροφίμων στη χώρα μας να είναι πολύ κάτω του μέσου όρου οπότε τα μέτρα λειτουργούν».

Αλλαγές στην επισήμανση των προϊόντων

Στο μεταξύ γνωστοποιήθηκε στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι υπογράφεται σήμερα υπουργική απόφαση και θα υπάρξει χρονικό περιθώριο ενός μήνα για να αλλάξουν όλα τα ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ και να είναι ευκρινής η τιμή κιλού ή λίτρου.

Καλάθι του νοικοκυριού

Σε ό, τι αφορά στο καλάθι του νοικοκυριού προστίθενται νέα είδη που είναι φακές, φασόλια και ρεβύθια, πάριζα και γαλοπούλα, κοτόπουλο ολόκληρο και κοτόπουλο σε μέρη, νωπό μοσχάρι γάλα υψηλής παστερίωσης / μακράς διαρκείας και πλήρες, σοκολάτες και λευκό τυρί.

Στο Σαρακοστιανό καλάθι εκτός από τα άλλα νηστίσιμα προϊόντα του καλαθιού προστίθεται ο χαλβάς, οι νηστίσιμες σαλάτες (αλοιφές) και δυο τουλάχιστον κατεψυγμένα θαλασσινά σε κάθε αλυσίδα.

Υπογραμμίστηκε επιπλέον ότι από χθες στην εφαρμογή e-Katanalotis υπάρχουν πλέον και όλα τα φυλλάδια των προσφορών.

Σε ό,τι αφορά στο μποϋκοτάζ από τον έλεγχο του υπουργείου φαίνεται ότι δεν συμμετέχει το καταναλωτικό κοινό σε αυτή την πρωτοβουλία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου.

