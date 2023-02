Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα - καταγγελίες: Έκαναν botox και... κατέληξαν στο νοσοκομείο

Μαζικές καταγγελίεςγια παραμορφώσεις, δυσμορφίες, λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις από την εφαρμογή αισθητικών επεμβάσεων (μπότοξ κ.ά.) από μη εξειδικευμένους και κατάλληλους χώρους.

Μαζικές και σοβαρές καταγγελίες για περιστατικά ασθενών που έπαθαν λοίμωξη, αλλεργική αντίδραση - ακόμα και παραμορφώθηκαν – μετά από μπότοξ και άλλες αισθητικές επεμβάσεις σε μη κατάλληλους χώρους και από μη εξιδεικευμένο προσωπικό, φτάνουν τον τελευταίο καιρό στον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας.

Μάλιστα, από τα περιστατικά που έχει καταγράψει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών υπάρχουν περιπτώσεις συμπολιτών που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς και σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, διότι είχαν σοβαρές παρενέργειες που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν και ακολούθως νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομεία.

H πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Αννα Μαστοράκου, ανέφερε: «Είναι η πρώτη φορά που δεχτήκαμε μαζικά καταγγελίες από συναδέλφους ότι υπάρχουν σοβαρά περιστατικά με παραμορφώσεις, δυσμορφίες, λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις από την εφαρμογή αισθητικών επεμβάσεων (μπότοξ κ.ά.) από μη εκπαιδευμένους επαγγελματίες ομορφιάς και αισθητικής και μάλιστα σε κέντρα περιποίησης νυχιών ακόμα και σε σπίτια».



Το χειρότερο δε όλων είναι ότι χρησιμοποιούνται και υλικά αγνώστου προελεύσεως. «Για τις επεμβάσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά αγνώστου προέλευσης ή υλικά από ανατολικές χώρες χωρίς καμία πιστοποίηση. Αντίθετα οι εξειδικευμένοι γιατροί (δερματολόγοι, πλαστικοί χειρουργοί) χρησιμοποιούν εγκεκριμένα προϊόντα και μάλιστα δίνουν το μπαρ κόουντ στον πελάτη τους προκειμένου σε περίπτωση που προκληθεί κάποια παρενέργεια να βλέπουν ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισής της. Το επισημαίνω αυτό διότι οι συνάδελφοι όταν δεν γνωρίζουν ένα προϊόν δεν ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τις παρενέργειές του».

«Δεν είναι μόνο οι παραμορφώσεις αλλά και σοβαρότατες λοιμώξεις δύσκολα αντιμετωπίσιμες. Πολλές φορές γιατροί δεν μπορούν να αναλάβουν τα περιστατικά αυτά και να τα αντιμετωπίσουν διότι, τονίζω και πάλι, δεν γνωρίζουν τα υλικά που έχουν προκαλέσει τη βλάβη».

Οπως εξηγεί η κ. Μαστοράκου «αυτές οι ενέσιμες αισθητικές θεραπείες προσώπου είναι ουσιαστικά ένα εξειδικευμένο αντικείμενο. Εκτελείται αποκλειστικά από γιατρούς, δερματολόγους και πλαστικούς χειρουργούς, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο. Επίσης, πρέπει να εκτελούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους. Από αυτό και μόνο γίνεται αντιληπτό ότι ενέσιμες θεραπείες δεν μπορούν να γίνονται στα σπίτια καθώς είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μπορεί να προκληθεί μία αλλεργική αντίδραση, η οποία να είναι μοιραία για τη ζωή του ανθρώπου».

Αίτημα για έλεγχο και εποπτεία

Η διοίκηση του Συλλόγου έχει κάνει παρέμβαση ήδη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που είναι η εποπτική αρχή για τη λειτουργία των Κέντρων Αισθητικής ώστε να υπάρξει εποπτεία και έλεγχος. «Ως Σύλλογος έχουμε κάνει παρεμβάσεις και στα Κέντρα Αισθητικής με την επισήμανση ότι οι πράξεις αυτές πρέπει να γίνονται από γιατρούς οι οποίοι πρέπει να είναι δηλωμένοι στον Ιατρικό Σύλλογο και φυσικά να εκτελούν τις πράξεις αυτές σε αδειοδοτημένους και κατάλληλους χώρους» προσθέτει η κ. Μαστοράκου καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρασύρονται από τα όσα ακούν γύρω τους.

