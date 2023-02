Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε αμέσως μετά τον τοκετό - Θρήνος για την λεχώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε καταγγελία για ιατρική αμέλεια προχώρησαν συγγενείς της γυναίκας, που έφυγε από την ζωή, αφού έφερε στην ζωή το μωρό της.

Καταγγελία για ιατρική αμέλεια διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, μετά από αναφορές συγγενών 40χρονης, που έχασε την ζωή της, λίγες ώρες αφότου έφερε στην ζωή το μωρό της.

Η μητέρα παρουσίασε επιπλοκές στην υγεία της, μετά από την γέννηση του μωρού και μεταφέρθηκε άμεσα σε άλλο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου και απεβίωσε.

Να σημειωθεί ό,τι σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, το μωρό είναι καλά στην υγεία του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η καταγγελία έγινε από συγγενικά πρόσωπα της λεχώνας, που πέθανε λίγο μετά τον τοκετό, την Πέμπτη 16/02.

Πλέον, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροτομής, για να προκύψουν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Πέθανε ξαφνικά σε ταβέρνα

Εικονικά σύμφωνα συμβίωσης: Νεαρός συνοριοφύλακας “παντρεύτηκε” 74χρονη για να αποφύγει τον Έβρο

Θεσσαλονίκη: νεαρή κατήγγειλε τον θείο της για βιασμό