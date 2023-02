Πολιτική

ΚΚΕ: Κουτσούμπας, Πομάσκι και Ρίτσου υποψήφιοι στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

Παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Ποιοι είναι αναλυτικά οι υποψήφιοι.



Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μίλησε χθες, Κυριακή 19 Φεβρουαρίου σε συγκέντρωση στο Χαλάνδρι, περιοχή του Βορείου Τομέα Αθηνών, όπου θα είναι και υποψήφιος.

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης παρουσιάστηκε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.

Οι υποψήφιοι είναι:

Δημήτρης Κουτσούμπας, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος πρωτοστάτησε στον αγώνα ενάντια στο κλείσιμο της ΕΡΤ.

Πέτρος Αλέπης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου δημοτικού σχολείου Ν. Ιωνίας.

Κώστας Γουλιάμος, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Κύπρου, τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Γεωργία Κουρή, ψυχοπαιδαγωγός, ειδικευμένη στην Ειδική Αγωγή, εκπαιδεύτρια ατόμων με νοητική αναπηρία, πρόεδρος των εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Αφροδίτη Κτενά, καθηγήτρια ΕΚΠΑ και μέλος του Τμήματος Παιδείας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ντιάνα Λιάκου, νηπιαγωγός, πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων «Σεφέρης».

Έλενα Μποτζιολή, φιλόλογος, μέλος του γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ και δημοτική σύμβουλος Νέας Ιωνίας.

Γιάννης Παπαζαχαριάκης, μουσικός, ενορχηστρωτής.

Κέλλυ Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονας, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Κώστας Παπασωτηρίου, έμπορος

Βασίλης Παρασκευόπουλος, μουσικός, πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.

Αλέκος Περάκης, τεχνικός του ΟΤΕ, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική.

Βαγγελιώ Πλατανιά, μέλος της ΚΕΟΕ του ΚΚΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας.

Γιώργος Πομάσκι, ομοσπονδιακός προπονητής στίβου, οποίος προπονεί αθλητές με μεγάλες επιδόσεις.

Έρη Ρίτσου, λογοτέχνης - συγγραφέας και κόρη του κορυφαίου ποιητή Γιάννη Ρίτσου.

Χρήστος Σαλταπίδας, πλοίαρχος εν αποστρατεία του πολεμικού Ναυτικού.

Νίκος Σερετάκης, δημοτικός σύμβουλος Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκδόνας και Πρόεδρος του σκακιστικού ομίλου Ν. Φιλαδέλφειας.

Βούλα Τσίγκα, φιλόλογος-νηπιαγωγός, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων παιδικών σταθμών Νέας Ιωνίας.

Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, εκτελωνιστής και δημοτικός σύμβουλος Γαλατσίου.

