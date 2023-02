Κοινωνία

Κηφισιά: Ληστεία στη μέση του δρόμου

Ο δράστης χτύπησε ηλικιωμένο και του απέσπασε χαρτοφύλακα με χιλιάδες ευρώ.

Θύμα ληστείας έπεσε ένας 73χρονος στην Κηφισιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο δράστης πλησίασε τον ηλικιωμένο στην συμβολή των οδών Αιγίου και Ρούπελ και με την χρήση σωματικής βίας τον ακινητοποίησε.

Στη συνέχεια άρπαξε τον χαρτοφύλακά του, ο οποίος περιείχε προσωπικά έγγραφα αλλά και 3.500 ευρώ.

Η ληστεία έγινε το πρωί της Τρίτης (21/2) και ο 73χρονος πήγε μόνος του στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

