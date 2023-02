Οικονομία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πρωταθλητής αποδόσεων στο πρώτο δίμηνο του 2023

Το ελληνικό χρηματιστήριο ολοκληρώνει ένα "θερμό" δίμηνο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των αποδόσεων ανάμεσα στους μεγάλους παγκοσμίους δείκτες

Το ελληνικό χρηματιστήριο ολοκληρώνει ένα "θερμό" δίμηνο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των αποδόσεων ανάμεσα στους μεγάλους παγκοσμίους δείκτες. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκληρώνει το πρώτο δίμηνο του 2023 (σ.σ. απομένει η συνεδρίαση της Τρίτης 28ης Φεβρουαρίου) με κέρδη 19,74%, "τρέχοντας" ουσιαστικά ένα ανοδικό σερί πέντε μηνών και από τα χαμηλά του περασμένου Σεπτεμβρίου (788,46 μονάδες στις 29 Σεπτεμβρίου) καταγράφει κέρδη 22,14%. Την ίδια ώρα οι μεγάλοι διεθνείς δείκτες σημειώνουν μικρότερη άνοδο σε σχέση με το Χ.Α: ο ιταλικός δείκτης κερδίζει 14,12%, ο γαλλικός Cac-40 11,55%, ο γερμανικός DAX-30 ενισχύεται 9,66%, ο βρετανικός FTSE-100 5,64%, o Nasdaq σημειώνει άνοδο 8,81%, ο S&P-500 3,04%, ενώ ο Dow Jones κινείται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης από τις αρχές του 2023 σημειώνει άνοδο 20,23% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 14,41%. Πρωταγωνιστές του πρώτου διμήνου ήταν οι τραπεζικές μετοχές με τον αντίστοιχο δείκτη να παρουσιάζει υψηλά κέρδη 40,76%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, από τις αρχές του έτους έχει αυξηθεί κατά 10,684 δισ. ευρώ.

Ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας μετά από δέκα, και πλέον, χρόνια και επιστροφή του Χ.Α. στις ώριμες αγορές είναι λοιπόν τα δύο κεντρικά στοιχήματα στα οποία ποντάρουν θετικά οι επενδυτές. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα αποτελεί σημαντική παράμετρο και για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων.

Η είσοδος των ελληνικών ομολόγων στην επενδυτική βαθμίδα θα επιτρέψει επίσης τη συμπερίληψη σε ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες αναφοράς ομολόγων, ενώ θα επιτρέψει σε πολλούς μεγάλους θεσμικούς επενδυτές να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα. Η υψηλότερη κρατική διαβάθμιση θα επιτρέψει την αναβάθμιση σημαντικών ελληνικών εταιρειών, όπως οι τράπεζες.

Στήριγμα στην ανοδική κίνηση της αγοράς παρέχει και η αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας, λόγω του τουρισμού και της αύξησης των επενδύσεων εξαιτίας των αυξημένων ροών ευρωπαϊκών κονδυλίων (Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ κυρίως).

Η Κομισιόν στις χειμερινές της προβλέψεις ανεβάζει τον πήχη για την εφετινή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,2% φέτος και στο 2,2%, το 2024, σαφώς υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν όμως και προβλέψεις διεθνών οίκων - όπως η UBS - που βάζουν τον πήχη υψηλότερα ακόμη και στο 3%.

Επίσης, μετά από πολλά χρόνια οι ελληνικές τράπεζες είναι κερδοφόρες και με μονοψήφιο NPEs, ενώ όπως έδειξε το 9μηνο 2022 οι εισηγμένες επιχειρήσεις έκλεισαν το 2022 με καθαρά κέρδη ρεκόρ, τα μεγαλύτερα από το 2007 (7,9 δισ. ευρώ.)

Oι αποδόσεις

Τη μεγαλύτερη άνοδο από τις αρχές του έτους σημειώνουν οι μετοχές: MIG +312,10%, Τρία 'Αλφα +178,95% και της Attica Bank +139,07%. Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές: ΒΙΣ -49,74%, Δούρος -21,26% και της Yalco -19,23%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσιάζουν οι μετοχές της Πειραιώς (+63,42%), της Alpha Bank (+43,00%), της Aegean Airlines (+41,78%), της Εθνικής (+37,71%), της Eurobank (+32,70%), της Τιτάν (+30,02%), της ΔΕΗ (+25,10%), της Μυτιληναίος (+23,15%), της Ελλάκτωρ (+21,14%), της Jumbo(+20,34%), του ΟΛΠ (+17,09%), της Viohalco (+14,86%), της ΑΔΜΗΕ (+12,12%) και του ΟΠΑΠ (+11,49%).

Ακολουθούν οι τίτλοι των ΕΛΠΕ (+10,80%), της Elvalhalcor (+10,49%), της Lamda Development (+9,40%) της Motor Oil (+9,26%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+8,81%), της Quest Συμμετοχών (+8,49%), της Σαράντης (+8,32%), της Coca Cola HBC (+6,37%) και της ΕΥΔΑΠ (+5,88%).

Πτώση σημειώνουν οι μετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (-5,20%) και του ΟΤΕ (-0,69%).

