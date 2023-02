Οικονομία

Καστοριά – Πλειστηριασμός: Επιστολή του Δημάρχου στον Μητσοτάκη

Επιστολή του Δημάρχου Καστοριάς στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή τα επεισόδια σε αποβολή ιδιοκτήτη ξενοδοχείου. Τι ζητά από τον Πρωθυπουργό.

Με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον κέντρο της Καστοριάς κατά την διάρκεια εκτέλεσης εντολής έξωσης επιχειρηματία από το ακίνητό του κατόπιν πλειστηριασμού, ο δήμαρχος Καστοριάς Γιάννης Κορεντσίδης έστειλε επιστολή προς τον πρωθυπουργό στην οποία εκφράζει την αγωνία του για το οικονομικό μέλλον της Καστοριάς, δεδομένου όπως αναφέρει «πολλοί συμπολίτες μας αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα».

Ο δήμαρχος Καστοριάς ζητά να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να κατοχυρώνει την αναστολή των πλειστηριασμών έως ότου υπάρξει ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης της πόλης που έχει πληγεί τόσο από την covid όσο και από τις κυρώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θεωρούμε ότι είναι ύψιστης σημασίας η ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοχή μας και να υπάρξει ειδική νομοθετική ρύθμιση για την αποχή από την επιβολή κατασχέσεων και την αναστολή των πλειστηριασμών, τουλάχιστον μέχρι την ομαλοποίηση της οικονομικής κατάστασης, με την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και τη μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, προκειμένου να προστατευθούν η πρώτη κατοικία και οι επιχειρήσεις της περιοχής μας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», σημειώνει ο κ. Κορεντσίδης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών και του Εκθεσιακού κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας Απόστολος Τσούκας δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «οι μεταποιητικές επιχειρήσεις Γούνας και ο ξενοδοχειακός κλάδος της Καστοριάς που αποτελούν τον αιμοδότη της οικονομίας της περιοχής, αυτή την στιγμή είναι οι περισσότερο εκτεθειμένοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι πιο ευάλωτοι σε ό,τι αφορά τις οικονομικές απαιτήσεις».





