Κοινωνία

Σύλληψη ανήλικου για το μαχαίρωμα 16χρονου στα Πατήσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θύμα είναι γιός του ιδιοκτήτη της καφετέριας στην Νέα Ιωνία, όπου δολοφονήθηκε θαμώνας σε καυγά παρέας που καθόταν σε διπλανό τραπέζι από το δικό του

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, "Συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (25-2-2023) στη Νέα Φιλαδέλφεια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 15χρονος αλλοδαπός, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία κατά συναυτουργία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απείθεια.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 20-2-2023, ομάδα 5 αγνώστων ατόμων προσέγγισαν απειλητικά στην περιοχή των Πατησίων δύο ανήλικους, 16 και 17 ετών και τους επιτέθηκαν λεκτικά, με τους ανήλικους να προσπαθούν να απομακρυνθούν από το σημείο τρέχοντας.

Αφού οι δράστες τους κυνήγησαν, μετά από λίγο, ακινητοποίησαν το 16χρονο ημεδαπό και με χρήση αιχμηρού αντικειμένου, ένας εκ των δραστών, τον τραυμάτισε στα πλευρά, την πλάτη, το δεξί κάτω άκρο και του αφαίρεσαν κινητό τηλέφωνο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας και έπειτα από συνδυαστική αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και αποδεικτικών μέσων, ανωτέρω αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 15χρονο αλλοδαπό ως δράστη της επίθεσης με το αιχμηρό αντικείμενο.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στη Ν. Φιλαδέλφεια και οδηγήθηκε στην ανωτέρω υπηρεσία, όπου αρνήθηκε να δακτυλοσκοπηθεί.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ο ρουχισμός που έφερε κατά τη στιγμή της επίθεσης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζεται".

Το θύμα της επίθεσης ειναι γιός του ιδιοκτήτη της καφετέριας στην Νέα Ιωνία, όπου έπεσαν πυροβολισμοί την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας θαμώνας

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Τρίκαλα: Το 2025 στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65

Κακοκαιρία: “Θαμμένη” στα χιόνια η Καλιφόρνια (εικόνες)

Πατρινό Καρναβάλι 2023: Φαντασμαγορική η νυχτερινή παρέλαση των αρμάτων (εικόνες)