Μαντόνα: Πέθανε ο μεγαλύτερος αδερφός της

Τον θάνατο του Άντονι Τσικόνε ανακοίνωσε ο γαμπρός της Μαντόνα, Τζο Χένρι.



Την απώλεια του μεγαλύτερου αδερφού της θρηνεί η Μαντόνα, η οποία δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής της.

Ο Άντονι Τσικόνε «έφυγε» σε ηλικία 66 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Τζο Χένρι, σύζυγος της αδερφής της βασίλισσας της ποπ, Μέλανι Τσικόνε.

«Ο κουνιάδος μου Άντονι Τζέραρντ Τσικόνε, πήρε το τελευταίο αεροπλάνο χθες το βράδυ. Τον γνώριζα από τα 15 του, στην άνοιξη της ζωής μας στο Μίσιγκαν, πριν από τόσα χρόνια», δήλωσε.

Η Μαντόνα μεγάλωσε σε καθολική οικογένεια, με άλλα τέσσερα αδέρφια, από τα οποία το μεγαλύτερο ήταν ο Άντονι Τσικόνε.

Ενώ η Μαντόνα έφυγε το 1978 για τη Νέα Υόρκη, όπου ξεκίνησε τη μεγάλη της καριέρα, ο Άντονι έμεινε στο Μίσιγκαν, πέφτοντας στα δίχτυα του αλκοολισμού. Εξαιτίας του πάθους του για το αλκοόλ, έγινε άστεγος και απομακρύνθηκε από την υπόλοιπη οικογένειά του.

