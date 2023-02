Τοπικά Νέα

Κρήτη: Βγήκαν οι “Αρκουδιάρηδες” στη Γέργερη (εικόνες)

Το διονυσιακό έθιμο που αναβίωσε στον Δήμο Γόρτυνας.



Πλήθος κόσμου βρέθηκε ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας στη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας, για να ζήσει από κοντά την κορύφωση των “Αποκριγιωμάτων".

Στην διοργάνωση από τον Σύλλογο ”Βαρελοφρόνων” Πολιτισμού & Ανάπτυξης Γέργερης, με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Γόρτυνας, αναβίωσαν διονυσιακά έθιμα, όπως οι «αρκουδιάρηδες» που πέρασαν από γενιά σε γενιά και έφθασαν ως τις μέρες μας.

Οι "Αρκουδιάρηδες" χορεύουν «έξαλλοι» υπό την υπόκρουση της «αρκουδίστικης» μουσικής καθώς γύρω τους αντιλαλεί του Ψηλορείτη η ηχώ.

«Πρόκειται για ένα έθιμο που χαρακτηρίζει το αποκριάτικο ξεφάντωμα στον ορεινό Ρούβα. Οι αρκουδιάρηδες βγαίνουν στο δρόμους δημιουργώντας πανδαιμόνιο με τους ήχους των κουδουνιών και χορεύοντας στο δικό τους ξέφρενο ρυθμό. Οι χορευτές είναι τραγόμορφοι κουδουνοφόροι, οι οποίοι είναι δεμένοι με σχοινιά μεταξύ τους και ο επικεφαλής της ομάδας προσπαθεί να τους οδηγήσει», αναφέρει ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του Συλλόγου Βαρελοφρόνων Κώστας Χατζημηνάς.

Τα «Αποκριγιώματα στην Γέργερη» είναι ένας θεσμός μοναδικός στην Ελλάδα, με δρώμενα που παραπέμπουν στον κύκλο της ζωής, στην ιστορία και την πολιτισμική ταυτότητα του τόπου.

Φυσικά το γλέντι στήθηκε από νωρίς στον κεντρικό δρόμο της Γέργερης, με γλέντι, άφθονο κρασί, ρακή και σαρακοστιανά εδέσματα.

