Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Aίτημα στην Τουρκία να δώσει άδεια σε κρατούμενο, πατέρα θύματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίτημα του ΥΠΕΞ στην Τουρκία να επιτραπεί σε Έλληνα κρατούμενο να παραστεί σε κηδεία συγγενούς του στα Τέμπη.

Τη συνδρομή του ελληνικού προξενείου στην Ανδριανούπολη ζήτησε, με χθεσινή της επικοινωνία, η οικογένεια Έλληνα κρατουμένου, ο οποίος έχει στενή συγγενική σχέση με ένα εκ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προκειμένου να δοθεί άδεια, για ανθρωπιστικούς λόγους στον κρατούμενο για να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του συγγενικού του προσώπου, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Έλληνας Πρόξενος επικοινώνησε άμεσα με αρμόδια τουρκική εισαγγελία και ζήτησε εκτάκτως άδεια να επισκεφθεί τον Έλληνα πολίτη, χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης εβδομαδιαίας προθεσμίας. Η αιτηθείσα άδεια επισκέψεως δόθηκε κατ' εξαίρεση και σήμερα το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω συνάντηση», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, προσθέτουν, ζητήθηκε και συνάντηση με τον προϊστάμενο της αρμόδιας γενικής εισαγγελίας Ραιδεστού, ώστε να μεταφερθεί το σχετικό αίτημα του Έλληνα πολίτη.

Επιπλέον, στο πλαίσιο οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, απέστειλε άμεσα, χθες Ρηματική Διακοίνωση στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνοντας τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του αιτήματος, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και τηλεφωνικές επικοινωνίες της ελληνικής πρεσβείας, με τις διευθύνσεις διμερών σχέσεων καθώς και προξενικών υποθέσεων του Τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, του 'Ελληνα πρέσβη στην 'Αγκυρα, με τον γενικό γραμματέα του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Σημειώνεται ότι η αποδοχή ή όχι του αιτήματος "ειδικής αδείας για ανθρωπιστικούς λόγους" εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τουρκικών Αρχών», καταλήγουν οι ίδιες πηγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός – Eurostat: Στο 6,5% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο νεαρός που έπαθε ανακοπή παίζοντας ποδόσφαιρο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας