“Qatar Gate”: η Καϊλή προσφεύγει στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Βελγίου

Τι ανακοίνωσε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Βελγίου προσφεύγει η Εύα Καϊλή, μετά την απόρριψη της έφεσής της.

"Πήγαμε στον 'Αρειο Πάγο, γιατί έτσι, πετυχαίνουμε απ' τους δύο μήνες να πάμε στον ένα μήνα για να έχουμε δικαίωμα αίτησης αποφυλάκισης" σημειώνει σε γραπτή δήλωσή του ο συνήγορός της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι το βελγικό Εφετείο απέρριψε το αίτημα της Εύας Καϊλή για αποφυλάκιση, η οποία θα παραμείνει στη φυλακή για ακόμη δύο μήνες για το Qatargate.

Ακόμη, ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και κατηγορούμενος στην υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φραντσέσκο Τζόρτζι, έχει αφεθεί ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.