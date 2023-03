Κοινωνία

Μάριος Παπαγεωργίου: Δεν ανήκει σε εκείνον το κρανίο που βρέθηκε κοντά στα Δερβενοχώρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν οι έρευνες των ειδικών. Στον ανακριτή πάλι ο «εγκέφαλος» της απαγωγής και δολοφονίας του Παπαγεωργίου.



Το κρανίο που είχε εντοπιστεί κοντά στα Δερβενοχώρια, δεν φαίνεται να ανήκει στον άτυχο Μάριο Παπαγεωργίου που απήχθη και δολοφονήθηκε τον Αύγουστο του 2012 σε ηλικία 26 χρονών.

Αυτή η εικόνα προκύπτει, σύμφωνα με το anikolouli.gr, από την μέχρι τώρα έρευνα των ειδικών ανθρωπολόγων του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι οπές στο κρανίο δεν προέρχονται από σφαίρα, αλλά από χειρουργική επέμβαση που είχε προηγηθεί. Ηλικιακά,οι ειδικοί μιλούν για άντρα ηλικίας 40-50 χρόνων.

Οι οριστικές απαντήσεις για την ταυτότητα του ατόμου στον οποίο ανήκε το κρανίο θα δοθεί από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω εξέτασης DNA.

Τα αποτελέσματα του DNA θα δείξουν με τον πιο απόλυτο τρόπο αν το μακάβριο εύρημα σχετίζεται ή όχι με την υπόθεση. Στην περίπτωση που, τελικώς, το γενετικό δείγμα δεν ταυτοποιηθεί, θα εισαχθεί στην Εθνική Βάση Αγνοουμένων για πιθανή διασταύρωση με άλλες περιπτώσεις εξαφανισμένων.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε ακόμη μία έρευνα από κλιμάκιο αντρών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής μετά από υπόδειξη μάρτυρα.

Στον ανακριτή πάλι ο «εγκέφαλος»

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται ακόμη και μέσα στον Μάρτιο από την ανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη για την πρώτη ομάδα που είχε δημιουργήσει ο «εγκέφαλος» της απαγωγής και δολοφονίας του Παπαγεωργίου και παρέμενε όλο αυτόν τον καιρό ασύλληπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνθρωπος που οργάνωσε και εκτέλεσε το σχέδιο, έχει περάσει από το γραφείο του ανακριτή και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσουν την ίδια πόρτα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ανάμεσα τους και οι δυο γιοι του, ένας νυν και ένας πρώην αστυνομικός.