Τραγωδία στα Τέμπη: Νέες αποκαλύψεις για το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης (βίντεο)

Σύμφωνα με όσα είδαν το φώς της δημοσιότητας, μετά την τραγωδία, κάποιοι έσβησαν και άλλαξαν τις ώρες βάρδιας, στο βιβλίο του Σταθμαρχείου Λάρισας!



Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Την ώρα που οι τρεις νέες ποινικές διώξεις σε βάρος του επιθεωρητή και των δυο σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας επεκτείνουν την έρευνα των αρχών η αποκάλυψη ότι κάποιος φέρεται να διόρθωσε με μπλάνκο τις ώρες αναχώρησης δύο εξ αυτών στο βιβλίο παραλαβής, προκαλεί τρικυμία.

Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια ο 59χρονος προφυλακισμένος σταθμάρχης, μετά την σύγκρουση είδε ότι η ώρα παράδοσης – παραλαβής των δυο σταθμαρχών είχε αλλάξει με διορθωτικό στο βιβλίο που ήταν υποχρεωμένοι να την καταγράψουν.

Ήδη η ανακρίτρια ερευνεί το πότε ακριβώς έφυγε από το σταθμό ο έμπειρος σταθμάρχης της απογευματινής βάρδιας 2 με11 το βράδυ. Στην απολογία του ο 59χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι αποχώρησε 10.20 με 10.25, ενώ στην κατάθεσή του ο επιθεωρητής υποστηρίζει ότι ο προφυλακισμένος σταθμάρχης του είπε ότι ο συνάδελφός του έφυγε από την θέση του 9.45 με 9.50.

«Όταν στη 01:15 συνάντησα τον Σ. τον ρώτησα γιατί έμεινε μόνος του, ενώ υπήρχε σταθμάρχης και μου απάντησε ότι ο Π. παρέδωσε σε αυτόν και έφυγε γύρω στις 21:45 με 21:50. Τον Π. τον ξαναρώτησα τι ώρα έφυγε, κι αυτός μου απάντησε ότι αυτός παρέδωσε κανονικά δίχως να προσδιορίσει ακριβές χρονικό σημείο. Θεωρώ ότι αν ο Π. εξασφάλιζε έστω την αμαξοστοιχία 2597 (προαστιακός), ίσως να είχε αποφευχθεί το ατύχημα», κατέθεσε ο επιθεωρητής Θεσσαλίας.

«Ο (2ος σταθμάρχης) που ήταν ο πιο παλιός πέρασε 35 τρένα. Ένα προαστιακό του άφησε και (ο κατηγορούμενος) τα έκανε όλα μπάχαλο. Ένα τρένο έπρεπε να διαχειριστεί, 11.05 μπήκε το Intercity μέσα. Ε, πόσοι στις θέσεις τους πρέπει να ήταν; Πέρασε 35 τρένα θα κάτσει να περάσει και το επόμενο τρένο δηλαδή; Άμα ήταν να μην γινόταν σταθμάρχης, αν δεν μπορούσε να περάσει ένα τρένο», δήλωσε ο σταθμάρχης Παλαιοφαρσάλων

Ο 3ος σταθμάρχης και το «μπλοκάκι»

Οι εισαγγελικές αρχές κινήθηκαν και σε βάρος του 3ου σταθμάρχη, ενός άπειρου νεοπροσληφθέντα σιδηροδρομικού υπαλλήλου με σύμβαση, ο οποίος ενώ ήταν απογευματινός και δηλωμένος να φύγει στις 11.00, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο 59χροονς, εγκατέλειψε την θέση του μεταξύ 10.10 με 10.15.

«Οι σταθμάρχες αυτοί (με σύμβαση), πέρα από το ότι δεν πληρώνονται υπερωρίες, γιατί είναι με σύμβαση, με μπλοκάκι, δεν μπορούν να κάτσουν παραπάνω από το ωράριο το οποίο προβλέπει ή σύμβασή τους. Τώρα, γιατί το έκανε αυτό ο εισαγγελέας δεν ξέρω», δήλωσε ο ΓΓ της ΓΣΕΕ και εργαζόμενος της Hellenic Train Νίκος Κιουτσούκης.

Ο επιθεωρητής από την άλλη, ο οποίος ζήτησε αναρρωτική άδεια λίγες ώρες μετά το δυστύχημα και ο φάκελος της ΕΔΕ που διενεργήθηκε ήδη βρίσκεται στα χέρια της ανακρίτριας, τοποθέτησε τον προφυλακισμένο ήδη σταθμάρχη 5 συνεχόμενες νύχτες στο τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, αφού τον είχε βάλει σε μαθητεία μια ημέρα νωρίτερα για να μάθει τα κατατόπια του κρίσιμου σταθμού Λάρισας.

Ωστόσο, ο επιθεωρητής του ΟΣΕ προχώρησε στην πρώτη του ανακοίνωση μετά την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε για την εθνική τραγωδία, με την οποία βάζει στο κάδρο των ευθυνών και τους άλλους δύο σταθμάρχες, καθώς κάνει λόγο για "εγκατάλειψη θέσεων εν ώρα υπηρεσίας".