Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Βίντεο - σοκ λίγο μετά την τραγωδία

Το βίντεο κατέγραψε επιβάτης που ταξίδευε στο πέμπτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας και αποκαλύπτει τις σκηνές αλλοφροσύνης και πανικού.

Είναι ένα ακόμη βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα μετά τη φονική σύγκρουση των δύο τρένων στον Ευαγγελισμό ήρθε στο φως.

Επιβάτης από το 5ο βαγόνι που κατάφερε και βγήκε σπάζοντας παράθυρο απαθανατίζει με το κινητό του τις σκηνές αλλοφροσύνης.

Σε αυτό φαίνεται η φωτιά να κατακαίει τα πρώτα βαγόνια και επιβάτες να τρέχουν αλλόφρονες, να φωνάζουν και να ενημερώνουν τηλεφωνικά για το δυστύχημα αρχές και συγγενείς τους.

