Κίνα: Ο Λι Τσιάνγκ είναι ο νέος Πρωθυπουργός

Αποτελεί πιστό σύμμαχο του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Είχε δεχθεί έντονη κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε το lockdown για τον κορονοϊό στη Σαγκάη.

Ο Λι Τσιανγκ, έμπιστος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ, εξελέγη σήμερα νέος πρωθυπουργός της Κίνας.

Ο κ. Λι, 63 ετών, ο πρώην επικεφαλής της τοπικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας στη Σαγκάη —τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας—, θα διαδεχθεί τον Λι Κετσιάνγκ, που αποσύρεται έπειτα από δυο πενταετείς θητείες μετά την αποπεράτωση των ετήσιων εργασιών του Εθνικού Λαϊκού Συνεδρίου, του κινεζικού κοινοβουλίου, μεθαύριο Δευτέρα.

Ο πιστός σύμμαχος του προέδρου θα αναλάβει πρωτίστως τη διαχείριση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Η εικόνα του είχε υποστεί πλήγμα πέρυσι την άνοιξη, εξαιτίας της χαοτικής διαχείρισης του lockdown στη Σαγκάη. Έγινε μολαταύτα ξεκάθαρο πως όδευε να γίνει νέος πρωθυπουργός της Κίνας ήδη από τον Οκτώβριο, όταν το όνομά του ανακοινώθηκε δεύτερο στη σύνθεση της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του ΚΚΚ στο 20ό συνέδριό του.

Ο Λι Τσιανγκ ήταν προσωπάρχης του Σι Τζινπίνγκ από το 2004 ως το 2007, όταν ο σημερινός αρχηγός του κράτους ήταν ακόμη γραμματέας της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΚ στην επαρχία Τζετζιάνγκ (ανατολικά).

Ο Σι Τζινπίνγκ τοποθετεί ανθρώπους του σε θέσεις-κλειδιά εν μέσω του σημαντικότερου ανασχηματισμού του κυβερνητικού, του κρατικού και του κομματικού μηχανισμού σε μια δεκαετία. Ο γενικός γραμματέας του κόμματος, επικεφαλής της στρατιωτικής επιτροπής και αρχηγός του κράτους εδραιώνει περαιτέρω την εξουσία του, αφού εξελέγη για τρίτη θητεία στην προεδρία, κάτι άνευ προηγουμένου, την Παρασκευή, ενώ αποσύρονται από το προσκήνιο πολιτικοί που θεωρείτο πως επιδίωκαν μεταρρυθμίσεις.

