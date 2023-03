Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ έκανε το χρέος του απέναντι στον Βόλο

Χωρίς να ζοριστεί ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ της νίκης και έφυγε νικητής από τον Βόλο.



Το γκολ του Μπράντον Τόμας στο 30ο λεπτό ήταν αυτό που χάρισε στον ΠΑΟΚ τη νίκη με 1-0 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε ματς για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου πιστοποίησε την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους μπροστά στην εστία του Ντόμινικ Κοτάρσκι και χάνοντας ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο 45λεπτο, για περισσότερα γκολ.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν εξ αρχής τα ηνία του αγώνα. Ο Ροντρίγκο Εσκοβάλ πρόλαβε την ύστατη ώρα τον Ράφα Σοάρες (3΄), ο Κάλεντ Νάρεϊ απέτυχε σε δύο (10΄, 16΄) ευνοϊκές περιπτώσεις, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια (24΄, 25΄) να έχει τις δικές του στιγμές. Εν τέλει, το γκολ ήρθε για τον ΠΑΟΚ στο ημίωρο. Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Ντάγκλας Αουγκούστο και Νάρεϊ συνδυάστηκαν, με τον Εσκοβάλ να αποτυγχάνει να διώξει και τον Τόμας να πετυχαίνει το 0-1.

Οι Θεσσαλοί περιορίστηκαν σε παθητικό ρόλο, χωρίς να καταφέρουν να απειλήσουν έστω και στο ελάχιστο την εστία του Κοτάρσκι στο πρώτο μέρος. Σαφώς πιο χαμηλός ο ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Βόλο να πλησιάζει στην ισοφάριση στο 66΄, αλλά η ωραία ατομική ενέργεια του Ογκνιέν Οζέγκοβιτς σταμάτησε στον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη.

Ήταν κι η μοναδική, ουσιαστικά, φάση μέχρι το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Νέλσον Ολιβέιρα πήρε όμορφα την μπάλα, αλλά η τελική προσπάθεια ήταν άστοχη. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τους τρεις βαθμούς που τους διατηρούν στη διεκδίκηση του τίτλου, με την ομάδα του Κώστα Μπράτσου να πέφτει στην έκτη, αλλά να ελπίζει βάσιμα σε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Διαιτητής: Δημήτριος Μαλούτας (Ημαθίας)

Κίτρινες: Ντέλετιτς - Σάστρε, Ράφα Σοάρες.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Αλχο, Εσκοβάλ, Πίρινεν, Σι, Τσοκάνης (90' Καρτάλης), Λούνα, Ντέλετιτς, Πιρές (87' Κάτσε), Τσιρίνος (81' Τάχατος), Οζέγκοβιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κάργας, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ (76' Ντάντας), Αουγκούστο, Κωνσταντέλιας (66' Τάισον), Νάρεϊ (75' Ελ Καντουρί), Α. Ζίβκοβιτς, Τόμας (66' Ολιβέιρα).

