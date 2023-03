Κόσμος

Κύπρος - Γυναικοκτονία: Βίασε, στραγγάλισε και πέταξε σε γκρεμό την σύντροφό του (βίντεο)

Διαφορετική εκδοχή για τα γεγονότα παρουσιάζει ο άνδρας που συνελήφθη, κάνοντας λόγο για... ατύχημα!





Άγρια δολοφονία στην Πάφο της Κύπρου θυμίζει σε μεγάλο βαθμό της υπόθεση της αδικαχαμένης Γαρυφαλιάς Ψαράκη που ο σύντροφός της έριξε από γκρεμό στη Φολέγανδρο και την άφησε αβοήθητη να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Το έγκλημα στην Κύπρο έγινε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου (11.03.2023), με τον 30χρονο κάτοικο Πάφου να καλεί ο ίδιος την αστυνομία και να ισχυρίζεται ότι ενώ βρισκόταν με την φίλη του, 28χρονη Ουκρανή φίλη του, Λέσια Μπίκοβα στην Πέτρα του Ρωμιού στην Πάφο, εκείνη πλησίασε στο χείλος του γκρεμού, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κενό, σύμφωνα με το protothema.gr.

Στην κατάθεσή του, ο 30χρονος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για ατύχημα, όμως λίγες ώρες αργότερα η νεκροψία-νεκροτομή τον διέψευσε.

Μετά την κλήση του 30χρονου, οι Αρχές έσπευσαν στην Πέτρα του Ρωμιού στην Πάφο και απέκλεισαν την περιοχή προκειμένου να ανασύρουν τη σορό της 28χρονης κοπέλας με καταγωγή από την Ουκρανία.

Μετά από τις έρευνας της Αστυνομίας, ανασύρθηκε η σορός της κοπέλας, από την παραλία στην Πέτρα του Ρωμιού

Στο σημείο των ερευνών παρέμεινε και ο 30χρονος σύντροφός της, ο οποίος υπεβλήθη σε αλκοτέστ και εξετάσεις για ναρκωτικά, τα οποία βγήκαν θετικά.

Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, εκτός από τα σημάδια που προκλήθηκαν από την πτώση, εντοπίστηκαν κακώσεις στον λαιμό και στα χέρια του θύματος, που προήλθαν πιθανώς από στραγγαλισμό. Την υποψία αυτή ενισχύει το κάταγμα σε σημείο του υοειδούς οστού, το οποίο παρατηρείται σε περιπτώσεις στραγγαλισμού. «Εντοπίστηκαν εξωτερικές σωματικές κακώσεις, οι οποίες δημιουργούν υποψία για σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και επιπρόσθετες εξωτερικές κακώσεις οι οποίες δεν προκύπτουν από πτώση από ύψος», ανέφερε ο υπεύθυνος ΤΑΕ Πάφου, Μιχάλης Νικολάου.

πηγή βίντεο: pafospress.com

