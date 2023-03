Κοινωνία

Οι συντάκτες του Ant1news συμμετέχουν στην απεργία της ΕΣΗΕΑ

Η Ένωση Συντακτών προκήρυξε 24ώρη απεργία για την Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Στην 24ωρη απεργία που κήρυξαν, για την Τετάρτη 15 Μαρτίου, τα Σωματεία Εργαζομένων στα ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων η ΕΣΗΕΑ, συμμετέχουν οι συντάκτες του Ant1news.gr

Η ανακοίνωση για την απεργία

"Οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας ενώνουν τη φωνή τους με την ελληνική κοινωνία και το συνδικαλιστικό κίνημα. Το σύνολο των δημοσιογραφικών ενώσεων, ΕΣΗΕΑ, ΕΣΠΗΤ, ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, ΕΣΗΕΠΗΝ, πραγματοποιούν 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση από τις 05.00 το πρωί της Τετάρτης 15/3/2023 έως τις 05.00 το πρωί της Πέμπτης, στηρίζοντας το πάνδημο αίτημα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών, και να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα.

Οι δημοσιογράφοι απαιτούν:

Δημοσιογραφία για τον έλεγχο κάθε εξουσίας, με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, έξω από επιχειρηματικές και κομματικές ατζέντες

Ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών και στους εργασιακούς χώρους.

ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ. Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ πρέπει να πάψουν επιτέλους να είναι όμηροι άναρχων εργασιακών συνθηκών και πολύ χαμηλών αμοιβών. Η ενημέρωση είναι αγαθό και δημοκρατική εγγύηση και οι υπηρέτες της διεκδικούν την επαγγελματική και εργασιακή τους αξιοπρέπεια.

Ενημέρωση με αξιοπιστία και πλουραλισμό

Καλούμε τους συνάδελφους να εξακολουθήσουν να εργάζονται ακούραστα για την αποκάλυψη όλων των παραμέτρων που οδήγησαν στην τραγωδία που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα και τον κόσμο.



Η συντριπτική πλειονότητα των δημοσιογράφων επιδιώκει να τιμά την αποστολή της. Γι’ αυτό καλούμε τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ να αφήσουν απερίσπαστους τους συνάδελφους να ιεραρχούν και να αξιολογούν τα γεγονότα, διότι αυτοί κρίνονται καθημερινά, όπως κρίνονται και μεμονωμένα πρόσωπα, των οποίων οι δημόσιες τοποθετήσεις προκαλούν το κοινό αίσθημα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ"

