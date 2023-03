Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο” για την Υγεία

Πολίτες, γιατροί, νοσηλευτές και εκπρόσωποι Ιατρικών Συλλόγων, θέτουν ερωτήματα στον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, και τον τομεάρχη Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα Ξανθό.

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Νοσεί η Υγεία στη χώρα μας;

Τι συμβαίνει με τα ράντζα στα νοσοκομεία;

Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αναμονή για ένα χειρουργείο;

Θα λυθεί το πρόβλημα με τις ελλείψεις φαρμάκων;

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Πέμπτη 16 Μαρτίου στις 24:00.



#ProswpoMeProswpo



Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή

