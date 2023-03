Παράξενα

TikTok: Σάλος με βίντεο στο οποίο ακούγεται παππούς να κακοποιεί το βρέφος - εγγόνι του!

Ένα βίντεο κυκλοφορεί τις τελευταίες ημέρες στο TikTok έχει προκαλέσει σοκ τόσο τους χρήστες της εφαρμογής, όσο και του διαδικτύου γενικά.



Στο συγκεκριμένο βίντεο, ένα κορίτσι φαίνεται να μιλάει, ενώ από πίσω της ένα μωράκι ακούγεται να σπαράζει από το κλάμα και ένας άντρας να το κακοποιεί.

«Έχει προκαλέσει σάλο το βίντεο που δείχνει μια μητέρα να μιλά και από πίσω της ένα παιδάκι να ακούγεται να ουρλιάζει, ενώ γίνονται αναφορές ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον παππού του» είπε, μεταξύ άλλων, η κύπρια δημοσιογράφος, Ντίνα Κλεάνθους, στo Star.

«Από τη διερεύνηση που έχουμε κάνει και βάσει των στοιχείων που συλλέξαμε, να πούμε πώς πρόκειται για βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο τον Μάιο του 2022, ωστόσο αυτές τις ημέρες επανήλθε στο φως από πολίτες που ζητούν ενημέρωση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η υπόθεση είχε διερευνηθεί από την αστυνομία και τόσο η κάτοχος του λογαριασμού, όσο και τέσσερα συγγενικά της πρόσωπα κλήθηκαν για κατάθεση και όλοι ισχυρίστηκαν ότι το παιδάκι είχε πέσει από το πάρκο του και γι αυτό έκλαιγε, ενώ απέρριψαν τα περί ξυλοδαρμού του» είπε χαρακτηριστικά.

«Η αστυνομία αναφέρει ότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα αν πρόκειται για περιστατικό βίας. Τότε έγιναν ενέργειες το βίντεο να διαγραφεί, είχε διαγραφεί και το ίδιο θα γίνει και τώρα» συμπλήρωσε.

