Αθλητικά

Εθνική Ουαλίας: O Ράμσεϊ νέος αρχηγός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά την απόσυρση του Γκάρεθ Μπέιλ ο Άαρον Ράμσεϊ θα φορά το περιβραχιόνιο της εθνικής Ουαλίας.



Ο μέσος της Ουαλίας, Άαρον Ράμσεϊ ορίστηκε αρχηγός της Εθνικής Ομάδας, μετά την απόσυρση του Γκάρεθ Μπέιλ και θα είναι εκείνος που θα ηγηθεί με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο της προσπάθειας των Ουαλών να προκριθούν στα τελικά του Euro 2024, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία.

Ο 32χρονος μέσος είναι ένας απ’ τους παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική Ουαλίας (78) και προσκλήθηκε ως αρχηγός του 24μελούς γκρουπ που ανακοίνωσε ο Ρόμπερτ Πέιτζ για τα επερχόμενα ματς των προκριματικών.

«Όσο έχουμε έναν παίκτη με την ποιότητα του Άαρον είναι φυσιολογικό να είναι ο αρχηγός μας. Έχει την ευθύνη να οδηγήσει τους νεότερους και να τους μάθει τι σημαίνει η Εθνική Ομάδα» τόνισε ο Πέιτζ και πρόσθεσε:

«Μάθαμε πολλά σαν ομάδα απ’ την παρουσία μας στο Μουντιάλ του Κατάρ και τώρα θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε αυτή την εμπειρία στα προκριματικά που ξεκινούν. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να προκριθούμε σε άλλη μία μεγάλη διοργάνωση».

Η Ουαλία θα αντιμετωπίσει στις 25 Μαρτίου την Κροατία εκτός έδρας στο πρώτο ματς του 4ου ομίλου, ενώ θα υποδεχθεί την Λετονία στο Κάρντιφ τρεις μέρες μετά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Φαντάροι ταξιδεύουν..."με δική τους ευθύνη" στα C-130 του στρατού (βίντεο)

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - βιασμοί ανηλίκων: Συνθήματα οργής στην σχολή του 44χρονου (εικόνες)

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης - Δημογλίδου: Έρευνα για το πόσοι και ποιοι έχουν συναντήσει την ανήλικη