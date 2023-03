Κοινωνία

Απεργία: “Κατεβάζει ρολά” η χώρα - Ποιοι συμμετέχουν

Εικοσιτετράωρη απεργία για την τραγωδία στα Τέμπη πραγματοποιούν εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς.



Σε νέο γύρο απεργιακών κινητοποιήσεων προχωρούν τα συνδικάτα σήμερα με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Στην απεργία συμμετέχει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας.

Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που αποφάσισε τη συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ, καλεί σε απεργιακό συλλαλητήριο, στην Πλατεία Συντάγματος, στις 11 π.μ. Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, την ίδια ώρα.

Μια ημέρα νωρίτερα πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία οι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς



Στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και του ΕΚΑ στις 16 Μαρτίου συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα σωματεία στα μέσα σταθερής τροχιάς, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στην απεργιακή συγκέντρωση οι συρμοί στις Γραμμές 1, 2, 3 και του Τραμ θα κινηθούν από τις 10:00 έως τις 15:00.



Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 16 Μαρτίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ - ΟΣΥ τα τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.



Σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 ως τη λήξη της κυκλοφορίας. Η έξοδος των οχημάτων από τα αμαξοστάσια θα γίνει στις 8:30 π.μ.





Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ.

Επίσης, λόγω της απεργίας που κήρυξε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, δεν θα πραγματοποιεί δρομολόγια καθ’ όλο το 24ωρο ο προαστιακός σιδηρόδρομος.



Τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. γνωστοποίησαν και οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ. Κατά την ημέρα της 24ωρης απεργίας των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, θα κυκλοφορούν 50 λεωφορεία με προσωπικό ασφαλείας, ενώ κανονικά θα εκτελούνται τα δρομολόγια της νυχτερινής γραμμής του Αεροδρομίου (Ν1) και της ειδικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ.

Κλειστά τα σχολεία



Κλειστά θα μείνουν τα σχολεία σήμερα, καθώς η ΟΛΜΕ θα συμμετάσχει στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει «συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη Πανεργατική Απεργία την Πέμπτη 16/3» και καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00 και σε όλες τις απεργιακές συγκεντρώσεις ανά τη χώρα.





Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια



Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σήμερα λόγω της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας. Στην ανακοίνωσή της η ΠΝΟ αναφέρει: «Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στη σημερινή συνεδρίαση της, αποφάσισε ομόφωνα, την συμμετοχή της Ομοσπονδίας μας στην 24ωρη Πανεργατική απεργία για την τραγωδία στα Τέμπη, που αποφασίστηκε ομόφωνα στις 12-03-2023 από τους αντιπροσώπους του 38ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, η οποία και αρχίζει την 00.01 ώρα της 16-03-2023, ημέρα Πέμπτη, και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας».



Απεργούν και οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας



Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ενημερώνει για τη συμμετοχή της στην απεργία της Πέμπτης και καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση από 00.01 ως 24.00 επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Λόγω συμμετοχής της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) στην 24ωρη γενική απεργία, η AEGEAN και η Olympic Air ενημερώνουν το επιβατικό κοινό ότι είναι υποχρεωμένες να προβούν σε ακυρώσεις του συνόλου των προγραμματισμένων πτήσεων του εσωτερικού και του εξωτερικού δικτύου. Οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονται, θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους. Για τους επιβάτες όλων των πτήσεων που επηρεάζονται παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής εισιτηρίων χωρίς κόστος επανέκδοσης και διαφορά ναύλου.

Στην απεργία συμμετέχου και οι εργαζόμενοι σε Επισιτισμό -Τουρισμό

Τη συμμετοχή του κλάδου στην απεργία που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, αποφάσισε ομόφωνα η διοίκηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

«Η ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών είναι το πρώτο μέλημα της Πολιτείας και θα πρέπει να είναι διασφαλισμένο, κάτι που φάνηκε στο ατύχημα των Τεμπών με τραγικό τρόπο πως δεν είναι. Ζητάμε την απόδοση ευθυνών και την εξασφάλιση πως δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Παράλληλα, η επίθεση που εξαπολύεται αδίκως προς ευσυνείδητους εργαζόμενους και εκπροσώπους τους, για να καλυφθούν παθογένειες δεκαετιών, είναι πράγματι εξοργιστικό. Η εργασιακή απορρύθμιση στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει δυστυχώς αυτά τα ολέθρια αποτελέσματα» επισημαίνει μεταξύ άλλων η ΠΟΕΕΤ σε ανακοίνωσή της.

