Τραγωδία στα Τέμπη: συνεχίζεται η ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα

Δεκάδες κλήσεις δέχεται καθημερινά το 10306 από επιβαίνοντες στο τρένο, συγγενείς θυμάτων, αλλά και φίλους.

Συνεχίζεται η ψυχολογική υποστήριξη των τραυματιών, των συγγενών των θυμάτων και των επιβαινόντων στην αμαξοστοιχία στα Τέμπη, υπό την εποπτεία της υφυπουργού Υγείας Ζωής Ράπτη, ως εξής:

Από την Δωρεάν Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306: με τη δημιουργία ειδικής επιλογής 3, για την υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό στη διαχείριση μαζικών καταστροφών και πένθους, με την επιπλέον στελέχωση της Γραμμής με επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και με τη δυνατότητα άμεσης, εντός 24 ωρών, δια ζώσης (μέσω skype) ψυχολογικής υποστήριξης με ραντεβού από εξειδικευμένο προσωπικό Ψυχικής Υγείας.

Επίσης, ψυχολογική υποστήριξη μπορούν να λάβουν και από το δίκτυο κλινικών και μονάδων Ψυχικής Υγείας σε όλη τη χώρα, που δημιουργήθηκε προς τούτο με εντολή της υφυπουργού Υγείας (Ψυχιατρικές κλινικές Γενικών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων και Κέντρα Ψυχικής Υγείας) και λειτουργεί σε όλη τη χώρα. Κατάλογος των μονάδων είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης στις οικογένειες των θυμάτων στον χώρο της κατοικίας τους, από εξειδικευμένο προσωπικό Ψυχικής Υγείας, μέχρι σήμερα σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Γρεβενά, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Αθήνα, με προοπτική επέκτασης, εφ' όσον υπάρξει ανάγκη. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται κατόπιν ραντεβού με κλήση στη Γραμμή 10306. Μέχρι σήμερα έχει γίνει δύο φορές επικοινωνία τόσο τηλεφωνικά όσο και με αποστολή sms σε όλους τους επιβαίνοντες στην αμαξοστοιχία, τους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων.

Τα στελέχη της Γραμμής 10306 έχουν συνομιλήσει με 222 επιβαίνοντες και τραυματίες, καθώς και 45 οικογένειες θυμάτων. Εξ αυτών υποστηρίζονται δια ζώσης (μέσω skype) 20 επιβαίνοντες και 4 οικογένειες θυμάτων στην Αθήνα, καθώς και 4 επιβαίνοντες στη Θεσσαλονίκη. Η Γραμμή 10306 λαμβάνει περίπου 35 κλήσεις την ημέρα προς υποστήριξη από επιβαίνοντες, συγγενείς θυμάτων, αλλά και φίλους, και συμφοιτητές, με μέσο χρόνο συνομιλίας, ανά κλήση, τα 20 λεπτά.

