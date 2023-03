Κοινωνία

Τέμπη - Παππούς μηχανοδηγού: Τα τελευταία λόγια που αντάλλαξα με τον εγγονό μου (βίντεο)

Ξέσπασε σε κλάματα ο παππούς του 29χρονου Νίκου μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό". Πώς έμαθε για την σιδηροδρομικό δυστύχημα.

"Του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου" λένε και δεν βγήκε τυχαία.

Ο παππούς του Νίκου Ναλμπάνη που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών "λύγισε" μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τον αδικοχαμένο εγγονό του.

«Τη μέρα εκείνη είχα τηλεφωνηθεί με το παιδί και ήξερα ότι είναι στην αμαξοστοιχία αυτή. Ήταν τα τελευταία λόγια. Μου είπε το παιδί, επειδή εδώ στο χωριό είχαμε στις 4 Μάρτη το πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων, «Παππού θα έρθω να σας δω». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που είπαμε. «Εντάξει αγόρι μου, σας περιμένω», του είπα.

"Το βράδυ έγινε αυτό που έγινε. Εγώ το έμαθα στις 3 τα ξημερώματα. Με πήρε η κοπέλα του στο τηλέφωνο και μου το είπε. Από εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνετε…», είπε κλαίγοντας ο παππούς του Νίκου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Η κηδεία του 29χρονου μηχανοδηγού έγινε χθες στην Περαιά Πέλλας. Ο λόγος που καθυστέρησε η κηδεία έχει να κάνει με τον πατέρα του θύματος, ο οποίος είναι φυλακισμένος στην Τουρκία και ανέμεναν να γίνει αποδεκτό το αίτημα της Ελλάδας να του δοθεί άδεια ώστε να παραστεί στην τελετή.

