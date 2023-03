Πολιτική

Συνάντηση Ανδρουλάκη με τον πρόεδρο του SPD

Τον Λαρς Κλινγκμπάιλ, συνάντησε στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Τι δήλωσαν.

Τον πρόεδρο του SPD, Λαρς Κλινγκμπάιλ, συνάντησε νωρίτερα το πρωί στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Καλωσορίζοντας τον πρόεδρο του SPD, ο κ. Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι η συνάντηση γίνεται σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα μετά την απίστευτη τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες Έλληνες πολίτες, κυρίως νέους ανθρώπους. «Μια τραγική στιγμή για την πατρίδα μας που αναδεικνύει το έλλειμμα σε υποδομές αλλά παράλληλα και σε αξιοκρατία και διαφάνεια» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε πως διακύβευμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές αποτελεί η διασφάλιση «μιας στρατηγικής ενίσχυσης του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών θεσμών και βέβαια της υγείας, της παιδείας ώστε να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ανισότητες, που προέκυψαν μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση καθώς και την ενεργειακή κρίση».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ , ενόψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ σημείωσε πως «αξίζει να θυμηθούμε το βιβλίο του πρόεδρου του SPD και πρώην Καγκελαρίου Χέλμουτ Σμίτ για την αυτοδύναμη Ευρώπη. «Αυτό είναι το όραμα κάθε δημοκράτη φιλοευρωπαίου, που θέλει να ζούμε μαζί, με αλληλεγγύη, δημοκρατία και αξιοπρέπεια. Αυτοδύναμη Ευρώπη σημαίνει μια Ευρώπη με ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργήσει μια ισχυρή ανταγωνιστική βάση και θα αντιμετωπίσει την εξάρτησή της από τρίτα κράτη. Μια Ευρώπη που θα προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές, μια Ευρώπη που θα έχει κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας για να αντιμετωπίσει προκλήσεις, όπως αυτές που βλέπουμε να κλιμακώνονται τα τελευταία χρόνια. Αυτή την Ευρώπη οφείλουμε να υπηρετήσουμε ως Ευρωπαίοι Δημοκράτες και Σοσιαλιστές», υπογράμμισε.

Τόνισε ακόμη πώς το SPD σε δύσκολες στιγμές ήταν ένα κόμμα ευθύνης, έτσι και το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολες στιγμές για τη χώρα κράτησε ψηλά την ευθύνη για να υπάρχει η ισχυρή παρουσία της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είμαστε ένα κόμμα ιστορικό, ένα κόμμα το οποίο προσπάθησε να αλλάξει με μεταρρυθμίσεις την Ελλάδα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, και αυτό φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε για πολλά χρόνια. Είμαστε δύναμη προόδου, αλλαγής, μιας παράταξης που υπηρετεί τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα», υποστήριξε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του SPD σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Είχα υποσχεθεί στην προ μηνών συνάντησή μας ότι θα επισκεφτώ την Αθήνα για να εκφράσω την υποστήριξη μας στην προεκλογική εκστρατεία σας. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό να στείλω ένα ισχυρό σήμα σήμερα, εδώ από την Αθήνα, ότι είμαστε φίλοι, συνεργαζόμαστε στενά με το ΠΑΣΟΚ και επιθυμούμε ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα το πρωί έλαβα το τηλεφώνημα του Καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και σας μεταφέρω τις ευχές του για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Γνωρίζει τους στενούς δεσμούς μεταξύ των κομμάτων μας. Ένα από τα θέματα, που θα μας απασχολήσουν, είναι και το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Εκφράζω τη συμπαράσταση μας στον ελληνικό λαό. Ήταν ένα δυστύχημα, που μας σόκαρε. Όπως ανέφερε και ο Νίκος, είναι σημαντική η ευρωπαϊκή ενοποίηση. Χρειάζεται να γίνουν νέα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση».





