Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη - Καραμανλής: Δεν θα αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί

Συγκινημένος κατά την διάρκεια των δηλώσεων στον τόπο της τραγωδίας ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.



Θα διερευνήσουμε τα αίτια του τραγικού συμβάντος με απόλυτη σοβαρότητα και απόλυτη δισφάνεια, δήλωσε από τον τόπο της τραγωδιας στη Λάρισα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και πρόσθεσε: "Δεν θα αφήσουμε τίποτα κάτω από το χαλί".

"Σήμερα είναι μια πραγματικά θλιβερή ημέρα όλοι όσοι βρεθήκαμε εδώ εκφράζουμε την οδύνη και τη θλίψη μας. Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται στα θύματα και τις οικογένειές τους" σημείωσε ο κ Καραμανλής φανερά συγκινημένος.

Ο κ.Καραμανλής που έφθασε στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος και αφού ενημερώθηκε για τις προσπάθειες που γίνονται μέσα στα συντρίμμια των βαγονιών για τον εντοπισμό ανθρώπων ζήτησε από όλους ψυχραιμία και να σεβαστούμε τις δύσκολες στιγμές. Επίσης, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στη σιδηροδρομική τραγωδία.

Ο υπουργός ανέφερε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα κοντά στον Ευαγγελισμό της Λάρισας.

