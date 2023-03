Οικονομία

Σκρέκας: Μειωμένοι λογαριασμοί ρεύματος τον Απρίλιο - Το νερό δεν ιδιωτικοποιείται (βίντεο)

Τι είπε για τις επιδοτήσεις ρεύματος ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τι απαντά στις αντιδράσεις για το νερό.



Για την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος τον Απρίλιο αλλά και για το νομοσχέδιο σχετικά με το νερό και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας.

Όπως είπε οι λογαριασμοί ρεύματος θα είναι μειωμένοι για τα νοικοκυριά και τον Απρίλιο, καθώς αύριο το πρωί θα ανακοινωθεί το ποσό της επιδότησης. «Από την αρχή της κρίσης στηρίζουμε νοικοκυρά και επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει και τον επόμενο μήνα» υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

Σχετικά με το θέμα του νερού ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέφερε «Είμαστε απόλυτοι, το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό» και σημείωσε ότι στον νόμο ρητώς αναφέρεται ποιοι είναι οι πάροχοι ύδατος. Όπως είπε στο άρθρο 3 ορίζεται ότι οι πάροχοι ύδατος είναι οι δημόσιοι και δημοτικοί φορείς.

Σχετικά με το ότι ο έλεγχος του νερού περνά στην ΡΑΕ ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι θέλουν μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή που θα έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του νερού, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα έχει καμία δυνατότητα στην ρύθμιση της τιμής η ΡΑΕ. Μάλιστα, απαντώντας στις αντιδράσεις ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι ακόμα και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ είπε ότι δεν τίθεται καμία ιδιωτικοποίηση του νερού.

Σχετικά με τον νόμο είπε ότι έρχεται για να συμπληρώσει την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που ρητά ορίζει ότι η εποπτεία του νερού πρέπει να είναι κάτω από δημόσιο έλεγχο.

Το νερό παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο, «αυτό θωρακίζουμε με τον νόμο που ψηφίστηκε», τόνισε ο κ Σκρέτας τονίζοντας ότι «η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αλλάξουμε τις παθογένειες».

Σχετικά με τα προγράμματα επιδοτήσεων του υπουργείου ο κ. Σκρέκας είπε ότι σε μερικές εβδομάδες ξεκινά η επιδότηση για τους θερμοσίφωνες, η οποία θα φτάνει έως και το 60%, ενώ ξεκαθάρισε ότι για να πάρει κάποιος την επιδότηση θα πρέπει να παραδώσει τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα που είναι λειτουργικός για να μπορεί να γίνει η αντικατάσταση.

Τέλος, είπε ότι σήμερα αναμένεται να δημοσιευθεί ο οδηγός για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στην στέγη.

