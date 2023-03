Αθλητικά

Ο Άρης έγινε 109 ετών - Το συγκινητικό βίντεο της ΠΑΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άρης έκλεισε τα 109 χρόνια ζωής και το γιορτάζει ένα ιδιαίτερο βίντεο!

Με ένα ξεχωριστό βίντεο η ΠΑΕ Άρης θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για τη συμπλήρωση 109 χρόνων ιστορίας του συλλόγου.

Οι Ντίνος Κούης, Γιάννης Βένος, Γιώργος Κολτσίδας, Άγγελος Χαριστέας και ο νυν αρχηγός της ομάδας, Χουλιάν Κουέστα, πέντε σημαντικές προσωπικότητες του παρελθόντος και του παρόντος, δίνουν τις ευχές τους για τη σημερινή επέτειο, μέσα από ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο που ετοίμασε η ΠΑΕ.

Ο Άρης ιδρύθηκε ανήμερα της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου το 1914 από μια παρέα 22 φίλων σε ένα καφενείο της περιοχής του Βότση, ενάμισι χρόνο μετά την ενσωμάτωση της πόλης στον εθνικό κορμό και μετρά αισίως 109 χρόνια ένδoξης ύπαρξης και προσφοράς στην Ελλάδα σε αθλητικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ιδρυτές του Άρη ήταν οι: Αγγέλου Γιάννης, Αγοραστός Λάζαρος, Βλαχόπουλος Γρηγόρης, Βλαχόπουλος Λάζαρος, Γκοτζαμάνης Πέτρος, Δήμου, Ζέγας Άγγελος, Θεοδωρίδης Θόδωρος, Ιωαννίδης Δημήτρης, Καραγιαννίδης Τηλέμαχος, Κοτρότσης Δημήτρης, Κρέης Πέτρος, Κυδωνάκης Μήνως, Κωστίδης Λάζαρος, Λάμπρου Γιώργος, Νακόπουλος Γιάννης, Παπαγεωργίου Θανάσης, Πλιάτσικας Γιάννης, Ρωσσιάδης Ρούσσος, Σαλούστο Κάρολος, Τσιατσιαπάς Τάσος και Κότσανος Πρόδρομος.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν το πρώτο τμήμα που ιδρύθηκε, καθώς το 1914 ο Άρης ιδρύθηκε ως ποδοσφαιρική ομάδα. Το τμήμα του μπάσκετ ιδρύθηκε 8 χρόνια αργότερα (1922) και 3 χρόνια μετά (1925) ιδρύθηκε το τμήμα του πόλο. Το 1926, προκειμένου ο σύλλογος να συμπεριλάβει και τα υπόλοιπα τμήματα που είχαν αρχίσει να δημιουργούνται, τροποποιήθηκε το καταστατικό του, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να μετονομαστεί σε Αθλητικός Σύλλογος Άρης Θεσσαλονίκης.

ΤΙΤΛΟΙ

Ποδόσφαιρο:

Κύπελλα Ελλάδος (1): 1970.

Πρωταθλήματα Ελλάδας (3): 1928, 1931, 1946.

Kαλαθοσφαίριση:

Πρωταθλήματα Ελλάδας (10): 1930, 1979, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.

Κύπελλα Ελλάδας (8): 1985, 1987, 1988, 1989, 1990, 1992, 1998, 2004.

Ελληνικό Super Cup (1): 1986

Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1): 1993.

Κύπελλο Κόρατς (1): 1997.

FIBA Champions Cup (1): 2003.

Πετοσφαίριση

Πρωτάθλημα Ελλάδας (1): 1997.

Σούπερ Καπ Ελλάδας (1): 1998.

Υδατοσφαίριση

Πρωτάθλημα Ελλάδας (4): 1928, 1929, 1930, 1932