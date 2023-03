Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: σύλληψη αστυνομικού για πρόκληση βίας

Ένταση προκλήθηκε στο κλειστό των Λιοσίων κατά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.

Ένταση προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, για την 20ή αγωνιστική της Basket League κατά την οποία μάλιστα συνελήφθη ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με το sport24.gr, επικράτησε ένταση στο κλειστό των Λιοσίων και όπως έγινε γνωστό όλα ξεκίνησαν μετά τις χειρονομίες που έκανε ένας αστυνομικός προς τους οπαδούς της Ένωσης, οι οποίοι αντέδρασαν.

Στη συνέχεια, από τις κερκίδες άρχισαν να πέφτουν διάφορα αντικείμενα και αμέσως επικράτησε κινητοποίηση, με τον υπεύθυνο ασφαλείας της ΑΕΚ να ανακοινώνει ότι όλα ξεκίνησαν έπειτα από απρεπή χειρονομία ενός αστυνομικού που τέθηκε υπό επιτήρηση.

Τελικά η ηρεμία επανήλθε λίγα μετά, με τους ανθρώπους της Ένωσης να ενημερώνουν ότι έπειτα από ενέργειές τους ο αστυνομικός τελικά συνελήφθη για πρόκληση βίας.

