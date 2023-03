Αθλητικά

Λέικερς - Μπουλς: Οι “Ταύροι” χάλασαν την επιστροφή Λεμπρόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σπουδαία νίκη για τους Μπουλς που επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες στην επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς στα παρκέ μετά από ένα μήνα απουσίας

Σπουδαία νίκη σημείωσαν οι Μπουλς που επικράτησαν των Λέικερς στο Λος Άντζελες με 118-108 στην επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς στα παρκέ μετά από ένα μήνα απουσίας. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη στα τελευταία έξι ματς για τους «ταύρους» που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 36-38 και καταλαμβάνουν την 10η θέση στην Ανατολή. Αντίθετα οι «λιμνάνθρωποι» με ρεκόρ 37-38 είναι στην 9η θέση της Δύσης.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ζακ ΛαΒίν με 32 πόντους ενώ 17 πόντους και 10 ασίστ πρόσθεσε ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Για τους γηπεδούχους ο Τζέιμς είχε 19 πόντους και 8 ριμπάουντ ερχόμενος από τον πάγκο ενώ από 18 πόντους σημείωσαν οι Τρόι Μπράουν και Μαλίκ Μπίσλι.

Μεγάλο ματς έγινε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου οι Γουλβς παίζοντας εξαιρετική άμυνα επικράτησαν των Ουόριορς με 99-96. Με αυτή τη νίκη οι «λύκοι» ανέβηκαν στο 38-37 και βρίσκονται μόλις μισό παιχνίδι πίσω από τους σημερινούς αντιπάλους τους, που έχουν ρεκόρ 39-37 και καταλαμβάνουν την 6η θέση που οδηγεί απευθείας στα playoffs.

Ο Ναζ Ριντ με 23 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, με τον Τάουνς να έχει 14 πόντους και τον Άντονι Έντουαρντς 13 πόντους.

Για τους Γουόριορς, ο Τζόρνταν Πουλ είχε 27 πόντους, ο Στεφ Κάρι 20 πόντους και ο Κλέι Τόμπσον 15 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Σάρλοτ-Ντάλας 110-104

Λέικερς-Σικάγο 108-118

Βοστώνη-Σαν Αντόνιο 137-93

Κλίβελαντ-Χιούστον 108-91

Ορλάντο-Μπρούκλιν 119-106

Τορόντο-Ουάσινγκτον 114-104

Ατλάντα-Μέμφις 119-123

Πόρτλαντ-Οκλαχόμα Σίτι 112-118

Γκόλντεν Στέιτ-Μινεσότα 96-99

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 52-23

Φιλαδέλφεια 49-25

Νέα Υόρκη 42-33

Μπρούκλιν 40-35

Τορόντο 37-38

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 53-21

Κλίβελαντ 48-28

Σικάγο 36-38

Ιντιάνα 33-42

Ντιτρόιτ 16-58

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 40-35

Ατλάντα 37-38

Ουάσινγκτον 33-42

Ορλάντο 32-43

Σάρλοτ 25-51

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 50-24

Μινεσότα 38-37

Οκλαχόμα Σίτι 37-38

Γιούτα 35-39

Πόρτλαντ 32-42

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 45-29

Φοίνιξ 39-35

Λ.Α. Κλίπερς 39-36

Γκόλντεν Στέιτ 39-37

Λ.Α. Λέικερς 37-38

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις 47-27

Νέα Ορλεάνη 37-37

Ντάλας 36-39

Σαν Αντόνιο 19-56

Χιούστον 18-57