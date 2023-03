Κοινωνία

Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδας: Σώθηκαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές

Συγχαρητήρια στην ΕΛΑΣ και την ΕΥΠ δίνει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος. Αναλυτικά η ανακοίνωση.

Συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία και την ΕΥΠ δίνει με ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος για την αποτροπή του τρομοκρατικού χτυπήματος σε εστιατόριο και συναγωγή στου Ψυρρή.

Στην ανακοίνωσή του το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος αναφέρει ότι χάρη στο μεθοδικό έργο και στην έγκαιρη παρέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας σώθηκαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές.

"Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος συγχαίρει την Ελληνική Αστυνομία και την ΕΥΠ για τις συντονισμένες και αποτελεσματικές ενέργειες, που οδήγησαν στην αποτροπή τρομοκρατικού χτυπήματος εναντίον εβραϊκών στόχων σε πολυσύχναστη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, και στην παράλληλη σύλληψη και εξάρθρωση πυρήνα τρομοκρατών στη χώρα μας.

Δεκάδες ανθρώπινες ζωές σώθηκαν χάρη στο μεθοδικό έργο και στην έγκαιρη παρέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας.

Το ΚΙΣΕ, με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εξέφρασε «τα θερμά συγχαρητήρια του για τις συντονισμένες προσπάθειες και το αποτελεσματικό έργο χάρη στο οποίο σώθηκαν ανθρώπινες ζωές, διασφαλίζοντας την ευημερία των πολιτών της χώρας και την ασφάλεια των επισκεπτών της».

Η αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και των υπηρεσιών ασφαλείας αποτελεί παράλληλα μία σαφή απάντηση της χώρας μας ενάντια στην τρομοκρατία και ενισχύει την εμπιστοσύνη και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ασφαλής."

