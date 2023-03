Πολιτική

Ψυρρή: Ο Μπακογιάννης στο εστιατόριο που θα χτυπούσαν οι τρομοκράτες (εικόνες)

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε το καθαρό μήνυμα της δημοτικής αρχής ενάντια στον αντισημιτισμό και στον φόβο. Η ανάρτηση στα social media.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, επισκέφθηκε το βράδυ της Τετάρτης το "Chabad House" στου Ψυρρή και δείπνησε στο εστιατόριο Gostijo, μια ημέρα μετά την εξάρθρωση της τρομοκρατικής ομάδας, η οποία προετοίμαζε αιματηρό χτύπημα στο εβραϊκό εστιατόριο που βρίσκεται στην "καρδιά" της πρωτεύουσας.

Με την παρουσία του στον χώρο που λειτουργεί και ως Συναγωγή, ο κ. Μπακογιάννης επανέλαβε το καθαρό μήνυμα της δημοτικής αρχής ενάντια στον αντισημιτισμό και στον φόβο, καθώς και τη στήριξη και συμπαράστασή του στην εβραϊκή κοινότητα της Αθήνας, στους επισκέπτες και τους επενδυτές από το Ισραήλ.

«Η Αθήνα είναι μια πόλη ασφαλής, μια πόλη ανοιχτή, μια πόλη φιλόξενη. Είμαι εδώ για να εκφράσω την έμπρακτη συμπαράστασή μου και να στείλουμε όλοι μαζί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στη μισαλλοδοξία, στη βία, στον αντισημιτισμό, στο μίσος. Και μαζί, βεβαίως, τις θερμές μας ευχαριστίες στις υπηρεσίες και τα σώματα ασφαλείας», ανέφερε στο μήνυμά του ο κ. Μπακογιάννης.