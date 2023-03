Κόσμος

ΗΠΑ: 5χρονος σκότωσε τον αδελφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος δεν έχουν οι τραγωδίες με τη χρήση όπλων στις οποίες εμπλέκονται μικρά παιδιά στις ΗΠΑ.

Αγοράκι 16 μηνών έχασε τη ζωή του όταν αδελφός του, 5 ετών, πυροβόλησε μέσα σε διαμέρισμα στη Λαφαγιέτ, στην πολιτεία Ιντιάνα (μεσοδυτικά), ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Πέμπτη, καθώς οι τραγωδίες με τη χρήση όπλων στις οποίες εμπλέκονται μικρά παιδιά στις ΗΠΑ είναι ήδη δεκάδες το 2023.

Οι αρχές εξήγησαν πως ειδοποιήθηκαν από διερχόμενο για πυροβολισμό σε διαμέρισμα στη Λαφαγιέτ, σχεδόν 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ιντιανάπολης· όταν αστυνομικοί έφθασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν ένα παιδί νεκρό.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως τη σφαίρα έριξε πεντάχρονος αδελφός του θύματος, «που μπόρεσε να αποκτήσει πρόσβαση σε όπλο μέσα στο διαμέρισμα», ανέφερε η αστυνομία της Λαφαγιέτ σε ανακοίνωσή της.

Μέχρι στιγμής μέσα στο 2023 έχουν καταγραφεί πάνω από 60 υποθέσεις στις οποίες παιδιά πυροβόλησαν χωρίς πρόθεση, με αποτέλεσμα 25 θανάτους και 39 τραυματισμούς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους αριθμούς της μη κυβερνητικής οργάνωσης Everytown for Gun Safety.

Στη νεκροψία-νεκροτομή του μικρού αγοριού, του Αϊζάια Τζόνσον, επιβεβαιώθηκε ότι ο θάνατός του οφειλόταν στον τραυματισμό του από σφαίρα.

Όταν ο πεντάχρονος πυροβόλησε, μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν επίσης ένα ενήλικο πρόσωπο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν έχουν δοθεί από την αστυνομία λεπτομέρειες για το πώς το παιδί μπόρεσε να πάρει στα χέρια του το όπλο.

Ο Μπράιαν Φίλιπς, επικεφαλής της αστυνομίας στη Λαφαγιέτ, περιορίστηκε να αναφέρει πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί σε ποιον ανήκε το όπλο, προσθέτοντας ότι δεν έγινε καμία σύλληψη.

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν κάπου 400 εκατομμύρια όπλα, στα οποία αποδόθηκαν το 2020 πάνω από 45.000 θάνατοι συνολικά —ανθρωποκτονίες, δυστυχήματα και αυτοκτονίες—, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

Ενώ φέτος, για πρώτη φορά, τα όπλα είναι η κυριότερη αιτία της θνησιμότητας των νέων ηλικίας μεταξύ 1 και 19 ετών, με 4.368 θανάτους, μπροστά από τα τροχαία και την υπερβολική δόση ουσιών, κατά τους αριθμούς των CDC — οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνουν το παιδί στη Λαφαγιέτ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέραμα - Μητέρα 6χρονης: είδα το παιδί ξαπλωμένο και τον 43χρονο να το χαϊδεύει σεξουαλικά (βίντεο)

Τέμπη - Αδελφός θύματος στον ΑΝΤ1: Τρισάθλια η επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου των θυμάτων (βίντεο)

ΗΠΑ - Τραμπ: Ποινική δίωξη για δωροδοκία πορνοστάρ