Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Συνέχεια στο σερί με ανατροπή οι “ερυθρόλευκοι”

Το «τριφύλλι» αυτή τη φορά ήταν ανταγωνιστικό, κέρδισε τα 3 από τα 4 δεκάλεπτα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα.

Παίζοντας άμυνα στην 3η περίοδο, ο Ολυμπιακός έβαλε τις βάσεις για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού μέσα στο ΣΕΦ, αλλά χρειάστηκε η... καρδιά των Ουόκαπ, Μπλακ και Βεζένκοφ, στο τέλος για να τη «σφραγίσει». Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 81-73 των «πρασίνων», για την 32η αγωνιστική της Euroleague και διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό σε 13-0 σε όλες τις διοργανώσεις (4-0 στη Euroleague). Σε συνδυασμό με την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης από την Παρτιζάν στο Βελιγράδι (104-90), η ομάδα του Πειραιά έμεινε μόνη ξανά στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα (με 23-9), δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου.

Η αλήθεια είναι πως ο τίτλος του MVP θα μπορούσε κάλλιστα να μοιραστεί στα... τρία απόψε! Αφού οι Ουόκαπ, Μπλακ και Βεζένκοφ είπαν «όχι» σ’ έναν αποφασισμένο και διαβασμένο Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» είχαν προηγηθεί με +6 (16-22), ήταν στο +5 στο ημίχρονο (33-38), αλλά σημείωσαν μόλις 10 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο, εγκλωβισμένοι στην ασφυκτική πίεση των παικτών του Μπαρτζώκα. Ο Μπλακ, όμως ήταν εκεί κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός απειλούσε, και τέλειωσε το ματς με 21 πόντους (7/8 δίποντα, 7/7 βολές) και 6 κερδισμένα φάουλ.

Με τρίποντα από Λι και Μαντζούκα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην 4η περίοδο και έμεινε στη διεκδίκηση της νίκης μέχρι το τέλος. Όμως εκεί ήταν και τότε ο Μπλακ, ο Ουόκαπ (σημείωσε καθοριστικό τρίποντο και ο Βεζένκοφ). Ρεκόρ καριέρας σε ασίστ στη Euroleague έκανε ο Τόμας Ουόκαπ με 13 ενώ πέτυχε και 11 πόντους. Ο Αμερικανός είχε μοιράσει 12 ασίστ στις 27 Ιανουαρίου απέναντι στη Μακάμπι. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 19 πόντους.

Από τον Παναθηναϊκό που υποχώρησε στο 11-21, ο Πάρις Λι ήταν ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, 14 πέτυχε ο Ντουέιν Μπέικον και 12 ο Αρτούρας Γκουντάιτις. Στους 4 πόντους έμεινε ο Παπαγιάννης, αφού τα βρήκε... σκούρα απέναντι στην ερυθρόλευκη φροντ λάιν.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής ποδοσφαίρου, Γκουστάβο Πογέτ, παρακολούθησε δια ζώσης τον αγώνα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός για τη Euroleague δηλώνοντας: «Ήρθα για να δω ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ματς».

Τα δεκάλεπτα: 16-17, 33-38, 57-48, 81-73

Διαιτητές: Μπελόσεβιτς (Σερβία), Ντιφαλά (Γαλλία), Πέρεθ (Ισπανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 5, Φαλ 8, Σλούκας 5, Βεζένκοφ 19 (1), Παπανικολάου 3(1), Μπόλομποϊ, Πίτερς 4, Μπλακ 21, ΜακΚίσικ 5

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Λι 15 (2), Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης, Ουίλιαμς 8 (1), Αγραβάνης, Καλαϊτζάκης Γ. 2, Τόμας 2, Μπέικον 14 (1), Γκριγκόνις 8 (2), Μαντζούκας 8 (2), Γκουντάιτις 12

