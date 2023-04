Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω... πυρομαχικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή στις λεωφόρους Γενοκτονίας και ΝΑΤΟ. Ποιες ώρες θα ισχύσουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο (Κυριακή 2/4) στον Ασπρόπυργο λόγω πραγματοποίησης ελεγχόμενης έκρηξης για την εξουδετέρωση πυρομαχικών παλαιού τύπου.

Ειδικότερα, από τις 8:00 έως τις 14:00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως εξής:

Λ. Νάτο, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ζωοδόχου Πηγής και Τραπεζούντος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οδο Γενοκτονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Νάτο και της οδού Σελλιών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων, για την αποτροπή κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία

Formula 1 - Grand Prix Αυστραλίας: ο Φερστάπεν στην pole position

Ανησυχία για το τιγράκι που αφέθηκε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο