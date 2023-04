Παράξενα

Φιλιππίνες: Μασάζ από πύθωνες σε φάρμα άγριων ζώων

Οι επισκέπτες που επιθυμούν να δοκιμάσουν την παράξενη εμπειρία δέχονται να τους κάνουν μασάζ τεράστιοι πύθωνες που αγκαλιάζουν το σώμα τους.

Τρεις βιρμανέζοι και δύο αλμπίνοι μη δηλητηριώδεις πύθωνες βάζουν όλη τους την τέχνη για να κάνουν τους επισκέπτες να νιώσουν υπέροχα στη φάρμα στρουθοκαμήλων Καλίμπο στις Φιλιππίνες.

Επί 30 λεπτά οι πύθωνες κόβουν βόλτες πάνω στους πελάτες και όπως οι ίδιοι λένε, οι χιλιάδες μύες κίνησης των ερπετών προσφέρουν ένα χαλαρωτικό μασάζ.

Η ημίωρη ξεχωριστή εμπειρία κοστίζει πέντε ευρώ και λίγο πριν από κάθε συνεδρία τα φίδια πλένονται σχολαστικά με σαμπουάν για να μυρίζουν όμορφα.

Οι υπάλληλοι της φάρμας φροντίζουν να ταΐζουν τα ερπετά – μασέρ με κοτόπουλα ώστε με κάθε πελάτη να έχουν γεμάτο στομάχι. Το αργό πεπτικό σύστημα του φιδιού το βοηθάει να τρώει μία ή δύο φορές το μήνα.

