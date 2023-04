Πολιτική

“Εδώ Τουρκία” με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρακολουθήστε ένα οδοιπορικό, της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 και του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Ξεχωριστές εικόνες, μαζί με σημαντικές πληροφορίες και ανάλυση της κατάστασης που διαμορφώνεται στον κοινωνικό ιστό και στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, 42 ημέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές, μας προσφέρει το νέο οδοιπορικό της Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, από την σειρά εκπομπών «Εδώ Τουρκία».

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, αυτήν την φορά, κάνουν ένα οδοιπορικό στην Χαλκηδόνα, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης και συζητούν το κλίμα έντασης, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας στην Τουρκία.

Τί κρύβεται πίσω από τις σφαίρες που χτύπησαν το κτήριο του Καλού Κόμματος στην Κωνσταντινούπολη;

Ποιος κίνδυνος ελλοχεύει εν όψει εκλογών;

Ποιος είναι ο Μουχαρρέμ Ιντζέ που απειλεί το μέτωπο της αντιπολίτευσης;

Ποιες παρατυπίες επισημαίνει η αντιπολίτευση και γιατί; Και πως ξεφύτρωσαν νέοι ψηφοφόροι από το πουθενά;

Στο τέλος του οδοιπορικού, η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου μας πάνε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου την Παρασκευή εψάλη ο Ακάθιστος Ύμνος, ο ύμνος που γράφτηκε για την Παναγία και την Κωνσταντινούπολη.

Παρακολουθήστε όλη την σειρά των εκπομπών «Εδώ Τουρκία» με την Άννα Ανδρέου και τον Δημήτρη Τριανταφύλλου, πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας με πολλούς τραυματίες (εικόνες)

ΝΒΑ - Θανάσης Αντετοκούνμπο: Η κουτουλιά στον Γκρίφιν και η τιμωρία (βίντεο)

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Επίθεση με ρόπαλα σε οπαδούς του Ηρακλή