Life

“The 2Night Show”- Δεληκούρα: Ο λόγος που δεν παντρεύτηκε και η ζωή με τον γιο της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηθοποιός περιέγραψε με το δικό της ξεχωριστό χιούμορ, την επεισοδιακή γνωριμία με τον σύντροφό της και την ξαφνική της εγκυμοσύνη.



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τη Σύλβια Δεληκούρα. Η αγαπημένη ηθοποιός, που συμμετέχει στη σειρά «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», μίλησε για τις αλλαγές που έγιναν στη ζωή της τα τελευταία χρόνια.



Παράλληλα, περιέγραψε με το δικό της ξεχωριστό χιούμορ, την επεισοδιακή γνωριμία με τον σύντροφό της, Δημήτρη, την ξαφνική της εγκυμοσύνη και την καθημερινότητά της με τον 8χρονο Ορφέα.



Μιλώντας για την σχέση της με τα ψάρια καθώς ο σύντροφός της είναι Ιχθυέμπορος είπε: «Τον πρώτο καιρό είχα πρόβλημα. Ακόμα μου μυρίζουν τα ψάρια. Δεν τρώω καθόλου ψάρια. Ό,τι έχω πει “ποτέ” γίνεται. Έλεγα στον πατέρα μου ότι δεν θέλω να κάνω οικογένεια και μετά από 7 μήνες ήμουν έγκυος».



«Με τον άντρα μου γνωριστήκαμε σε κοινή παρέα στη Γλυφάδα. Μάλλον δεν περνούσαμε και οι δύο καλά. Δεν ήξερα τι να του πω και τον ρώτησα τι ζώδιο είναι. Μου είπε “Ταύρος” και έφυγε και δεν σκέφτηκα καλά για αυτόν. Στον γιο μου αρέσει το ψάρεμα, αλλά ούτε εκείνος τρώει ψάρια. Τώρα αρχίσαμε να τρώμε λίγη ψαρόσουπα», συμπλήρωσε.





Στην ερώτηση «γιατί δεν κατάφεραν να παντρευτούν με τον Δημήτρη;», η Σύλβια Δεληκούρα απάντησε: «Τώρα μου αρέσει, αλλά δεν θέλει ο Δημήτρης. Όταν μου έκανε πρόταση γάμου πολύ ωραία και πολύ συγκινητικά του είπα “όχι”, δεν ήθελα να παντρευτώ. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου με νυφικά. Εκείνος το δέχτηκε. Εγώ κρυφά έκανα πρόβα νυφικού, μετά έμεινα έγκυος και σταμάτησα. Κι έχω τον Ορφέα να μου ζητάει τις φωτογραφίες του γάμου. Όταν θα τσακωθούμε με το παιδί μου λέει “δεν είσαι η μαμά μου, δεν έχεις παντρευτεί με τον μπαμπά μου”».

Για την καθημερινότητά της με τον γιο της είπε: «Ο Ορφέας είναι 8 στα 9 τώρα και είμαστε λίγο στην τρέλα. Τα παιδιά είναι πιο έντονα. Πηγαίνει τρίτη δημοτικού και διαβάζουμε συνεχώς, έχει πάρα πολλά μαθήματα. Δεν διαβάζει από μόνος του πολύ, εγώ τρέχω από πίσω με τα βιβλία σαν την τρελή. Προσπαθεί πολύ όμως, είναι πολύ καλός στις ξένες γλώσσες. Ξεκίνησε με Αγγλικά – Γαλλικά» και πρόσθεσε: «Νομίζω πως εγώ είμαι η τρελή και το παιδί μου είναι φυσιολογικό, μόνο που έχει μια τρελή μάνα. Ό,τι ζητάει είναι αυτά που ζητάει κι ένα παιδί της ηλικίας του», πρόσθεσε η Σύλβια Δεληκούρα για τον γιο της.

Ειδήσεις σήμερα:

Λύτρας για 12χρονη στον Κολωνό: Δέχεται ξεκάθαρες απειλές για την υπόθεση

Ολλανδία: Σύγκρουση τρένου και εκτροχιασμός

ΑΕΚ: Ο Μάνταλος τα έχει 400!