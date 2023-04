Life

“Η Γέφυρα”: Συγκλονιστικά τα τελευταία επεισόδια (εικόνες)

Καθηλωτικά τα τελευταία επεισόδια της μίνι σειράς, παραγωγής του ΑΝΤ1+ , που γοήτευσε κοινό και κριτικούς.

Μία μίνι σειρά, μία μεγάλη παραγωγή του ΑΝΤ1+, ένα εκρηκτικό πολιτικό θρίλερ υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας, που γοήτευσε κοινό και κριτικούς, έρχεται αύριο, Τετάρτη, στις 23:15 στον ΑΝΤ1 με τα τελευταία επεισόδια που θα μας καθηλώσουν.

Μια γέφυρα στη συνοριακή γραμμή μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.

Ένα πτώμα που αποκαλύπτει ένα ανεξιχνίαστο έγκλημα.

Παράνομοι μηχανισμοί και συγκάλυψη ενός μυστικού, που θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών.

Μια Ελληνίδα και ένας Τούρκος αστυνομικός που αναγκάζονται να συνεργαστούν.

Καθηλωτικές ερμηνείες, συγκλονιστική φωτογραφία και μοναδική ατμόσφαιρα μυστηρίου συνθέτουν μοναδικά, ένα ξεχωριστό ελληνικό noir που κόβει την ανάσα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ, ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 23:15 ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Η Σοφία κινδυνεύει. Προσπαθώντας να τη σώσουν, ο Κενάν και η ομάδα του ανακαλύπτουν τον πραγματικό ρόλο ενός προσώπου που βρισκόταν κοντά τους από την αρχή. Η Αφροδίτη οδηγείται σε παγίδα. Μια αναδρομή στο παρελθόν ρίχνει φως στην αρχή της ιστορίας, τότε που από τον θάνατο του Καν γεννήθηκε η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη αντιμετωπίζει τον Μαγδαληνό μια για πάντα. Η Σοφία και ο Κενάν έρχονται σε μετωπική σύγκρουση με τους μηχανισμούς που δρουν στις σκιές και καλούνται να διαλέξουν: θα τα βάλουν με το παρακράτος ή θα σώσουν τους εαυτούς τους;

Συντελεστές

Σενάριο / Διασκευή: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης, Άλκη Πολίτη, Nazli Ef Durlu

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστούν: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Ακύλλας Καραζήσης, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος Ψαρράς, Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Μούκανος, Δανάη Επιθυμιάδη, Atakan Yilmaz.

Όλα τα επεισόδια της σειράς «Η ΓΕΦΥΡΑ» είναι διαθέσιμα στο antennaplus.gr

