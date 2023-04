Πολιτική

Ανδρουλάκης στον ΑΝΤ1: Το ΠΑΣΟΚ έπαθε και έμαθε – οι αντίπαλοι μας είναι αμετανόητοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Που έβαλε τον εκλογικό πήχη για το ΠΑΣΟΚ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, έδωσε συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η θέση του να μην είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός, ούτε ο Μητσοτάκης , ούτε ο Τσίπρας, σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, τόνισε ότι «αυτός ο τόπος έχει προβλήματα που πρέπει να λύσουμε και τα περισσότερα από αυτά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και των επιλογών που έκαναν Μητσοτάκης και Τσίπρας ως Πρωθυπουργοί».

Συμπλήρωσε δε πως αν υπάρξει αστάθεια, αυτό που θα ευθύνεται είναι αυτός που «βάζει πάνω από όλα την καρέκλα του κι όχι το καλό του τόπου». Κατηγόρησε δε τον κ. Μητσοτάκη ότι παίζει παιχνίδια με την πρώτη Κυριακή των εκλογών πηγαίνοντας από τώρα σε δεύτερες εκλογές, κάτι που είναι αντισυνταγματικό.

«Είμαστε ένα κόμμα που έπαθε και έμαθε, ενώ οι αντίπαλοι μας είναι αμετανόητοι», τόνισε με έμφαση ο κ. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς για τον εκλογικό πήχη του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για ένα ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό που είχε στις προηγούμενες εκλογές, αναφέροντας χαρακτηριστικά, «ισχυρά διψήφιο ποσοστό».

Επανερχόμενος στο θέμα του επόμενου Πρωθυπουργού, διευκρίνισε ότι δεν θα τον υποδείξει αυτός, αλλά θα είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Σε ερώτηση αν υπάρχει εσωκομματικό πρόβλημα με τον κ. Λοβέρδο, απάντησε ότι έχει ήδη τοποθετηθεί και παρατήρησε ότι, «όποιος δεν υπηρετεί τους συλλογικούς μας στόχους, απολογείται στα στελέχη της παράταξης».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μερικά από τα βασικά σημεία των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, στα οποία θα πρέπει να υπάρξει προγραμματική σύγκλιση σε περίπτωση συνεργασιών, όπως: καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις για όλους για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ, με κούρεμα για τους συνεπείς, ενώ είπε «ναι» στον φράχτη στον Έβρο, με ταυτόχρονη αλλαγή της Συνθήκης του Δουβλίνου.

Σχετικά με τις υποκλοπές είπε ότι «ο Μητσοτάκης και το σύστημα του Μαξίμου ευθύνονται για τις υποκλοπές, αλλά και γιατί αμέσως μετά έστησαν μηχανισμό συγκάλυψης των ευθυνών τους». Παράλληλα κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ, για «εργαλειοποίηση της υπόθεσης».

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων με τη συμμετοχή του κ. Βαρουφάκη, απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει με κόμματα που τις κρίσιμες στιγμές έσπρωχναν την Ελλάδα εκτός ευρωπαϊκής οικογένειας».

«Ο Μητσοτάκης δεν είναι φιλελεύθερος και ο Τσίπρας δεν είναι εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής Αριατεράς», τόνισε κ. Ανδρουλάκης και εμφανίστηκε υπέρ της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα.

«Εμένα ο στόχος μου είναι αυτό που βρήκα να το πάω παρακάτω προσφέροντας στην πατρίδα. Αν δω ότι δεν τα έχω καταφέρει, προφανέστατα θα θέσω τον εαυτό μου σε οποιαδήποτε αξιολόγηση», ολοκλήρωσε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΙ-ΚΙΝΑΛ

Ειδήσεις σήμερα:

Αργυρούπολη – Βούλα: Νύχτα τρόμου με πυροβολισμούς και μαχαιρώματα

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καταγγέλλει παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές του 2024

Μητροκτονία στη Θεσσαλονίκη – φίλος 34χρονου: Είναι ένα συνεσταλμένο και ήσυχο παιδί