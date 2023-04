Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: το μικροβίωμα, η νοσογόνος παχυσαρκία και οι διαφανείς νάρθηκες

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Νέες διεθνείς μελέτες αποκαλύπτουν ότι το μικροβίωμα στο έντερο είναι ο «στρατηγός» της άμυνάς μας απέναντι σε όλες τις ασθένειες!

Διαφανείς νάρθηκες για ορθοδοντικά προβλήματα. Τι δείχνουν οι έρευνες;

Η σωστή διαχείριση και προστασία των θυμάτων κακοποίησης. Τι προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης;

Τι μπορούμε να κάνουμε για το φούσκωμα στο έντερο;

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Λαμπάδες και πασχαλινές δημιουργίες από τα ταλαντούχα παιδιά με αναπηρία του Σωματείου Ειδικής Αγωγής «Παναγία Ευαγγελίστρια».

ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10:00

Συμβουλές για να απολαύσουμε χωρίς κινδύνους και τύψεις το πασχαλινό φαγητό. Τι πρέπει να αποφύγουν οι άνθρωποι με καρδιολογικά προβλήματα;

Τι μπορεί να πετύχει η σύγχρονη στοχευμένη χειρουργική θεραπεία της νοσογόνου παχυσαρκίας;

Λεμφική θεραπεία σε τραυματισμούς: Πόσο αποτελεσματική είναι;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Μπορούν οι χαμαιλέοντες να γινούν κατοικίδια; Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν αποφασίσουμε να υιοθετήσουμε;

Πασχαλινό bazaar για να βοηθήσουμε το αξιόλογο έργο του Φιλοζωικού Σωματείου «Αδεσποτούλια Ξάνθης».

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

