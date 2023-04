Ant1news - Η γνώμη σου μετράει: Πες την άποψη σου

Πολιτική

Σε μια εποχή με κρίσιμα ζητήματα να βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού ενδιαφέροντος και της πολιτικής αντιπαράθεσης, λόγω και των εκλογών στις 21 Μαΐου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Εγκαινιάζοντας την προσπάθεια να ακουστεί και με αυτόν τον τρόπο η φωνή των πολιτών, οι επισκέπτες μας καλούνται να απαντήσουν σε ερώτημα που σχετίζεται με τον φράχτη στον Έβρο.

Στην σκιά της πολιτικής αντιπαράθεσης, σχετικά με την χρησιμότητα του φράχτη για την αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού – Προσφυγικού, αλλά και την προοπτική της ενίσχυσης και της επέκταση του σε αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα των ελληνοτουρκικών συνόρων, από το μεσημέρι της Παρασκευής, σας ζητούμε να πάρετε θέση και να εκφράσετε την βούληση σας γύρω από την ανάγκη ή μη της επιμήκυνσης του φράχτη στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας, στον Έβρο.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των οποίων, θα παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1,

