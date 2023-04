Υγεία - Περιβάλλον

Δωρεά Οργάνων - ΙΣΑ: Ύψιστη πράξη προσφοράς και αγάπης στο συνάνθρωπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν τη δωρεά οργάνων απευθύνει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

Ο ΙΣΑ με συναίσθηση του κοινωνικού του ρόλου, όσον αφορά στην προστασία και την ευόδωση της υγείας των πολιτών, εκφράζει τη σταθερή του θέση υπέρ της δωρεάς και της μεταμόσχευσης οργάνων, τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και καλεί τους πολίτες να την στηρίξουν, επισημαίνοντας ότι «η προσφορά τους ως δωρητές οργάνων αποτελεί μια πράξη ύψιστης ευαισθησίας και αλληλεγγύης, εφάμιλλης μιας σύγχρονης και προηγμένης κοινωνίας».

Επί πλέον τους διαβεβαιώνει ότι «όλοι οι ιατροί που συμμετέχουν στη λήψη και μεταμόσχευση οργάνων επιτελούν ένα θαυμαστό έργο, με σεβασμό στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη αγωνία».

Ως εκ τούτου ο ΙΣΑ θεωρεί ότι «δικαίως η μεταμόσχευση οργάνων, που αποτελεί την ύστατη θεραπεία, με την αντικατάσταση ενός οργάνου που πλέον δεν λειτουργεί από ένα άλλο υγιές, έχει χαρακτηριστεί ως η ιατρική επανάσταση του 20ού αιώνα».

«Είναι πλέον του αυτονοήτου ότι η επιβίωση ενός βαριά πάσχοντος ασθενούς που νοσηλεύεται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας αποτελεί τον κύριο και μοναδικό σκοπό των εντατικολόγων, που με αυτοθυσία μάχονται το θάνατο. Όμως κι όταν η απώλεια της ζωής ενός ανθρώπου είναι αναπόφευκτη, πάλι με τη δωρεά οργάνων κάποιες άλλες ανθρώπινες ζωές σώζονται», τονίζει Ο ΙΣΑ προσθέτοντας: «Για το σκοπό αυτό, ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, συνεπικουρούμενος από το υπουργείο Υγείας, διασφαλίζει την ορθή διάθεση και αξιοποίηση των οργάνων με διαφάνεια και ασφάλεια, χωρίς καμία απόκλιση από τους αυστηρούς κανόνες που η νομοθεσία ορίζει. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς αποτελούν τη ζώσα απόδειξη της σημαντικότητας και της αποτελεσματικότητας του έργου αυτού».





Χαλάνδρι: Διαρρήκτες έκλεψαν το υπηρεσιακό όπλο αστυνομικού

Απεργία γιατρών στην Βρετανία: Θα χαθούν 350000 ραντεβού