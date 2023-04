Κοινωνία

Μενίδι: Κατηγορούμενος για εμπόριο ναρκωτικών με περιουσία σε θυρίδα

Μια ολόκληρη περιουσία είχε σε θυρίδα τράπεζας νεαρός που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών.

Συνελήφθη, χθες , στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 25χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με άτομο που διακινεί ναρκωτικές ουσίες, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του. Κατά την διάρκεια αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δύο σπίτια του, στις Αχαρνές, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 23 φαρμακευτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Ακολούθησε άλλη έρευνα σε τραπεζική θυρίδα που είχε μισθώσει ο 25χρονος, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 100.055 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛΑΣ.

