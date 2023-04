Life

Νεκρή στο σπίτι της βρέθηκε γνωστή πρωταγωνίστρια του Netflix

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Η Νοτιοκορεάτισσα ηθοποιός Jung Chae-yul βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της νωρίτερα σήμερα, σύμφωνα με την Daily Mail.

Το 26χρονο πρώην μοντέλο έχει πρωταγωνιστήσει στην πολύ γνωστή ταινία «Zombie Detective» (2022) του Netflix, στην τηλεοπτική σειρά «I Have Not Done My Best» (2022), καθώς και στην ταινία του «Deep» (2018).

Ο μάνατζερ της 26χρονης επιβεβαίωσε τον θάνατο της, σημειώνοντας πως «η οικογένεια της είναι συντετριμμένη και η κηδεία της θα γίνει σε στενό κύκλο».

Η τελευταία ανάρτηση της Chae-yul στο Instagram είχε γίνει στις 9 Απριλίου.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τη λεζάντα «Smile».

Η εικόνα έχει πλέον αφαιρεθεί.

