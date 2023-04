Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: πατέρας και γιος πωλούσαν πυροτεχνήματα μέσω... TikTok

Ο πατέρας και ο ανήλικος γιος τους, διαφήμιζαν την ... παράνομη πραμάτεια τους μέσα από τη γνωστή πλατφόρμα.

Δεκάδες πυροτεχνήματα κατείχαν και διαφήμιζαν μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας (TikTok), όπου τα προσέφεραν παράνομα προς πώληση ενόψει του Πάσχα, ένας 47χρονος κι ο 15χρονος γιος του.

Εντοπίστηκαν, ύστερα από στοχευμένες έρευνες, από αστυνομικούς του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συλληφθούν. Όπως ανακοινώθηκε, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι τους στον Εύοσμο, κατασχέθηκαν κροτίδες, βεγγαλικά, καπνογόνα και πυρσοί.

