Πολιτική

Τζανερίκος: η καταγγελία για απόπειρα δωροδοκίας, τα ερωτήματα και οι αντιδράσεις

Προβληματισμό προκαλούν όσα, εκ των υστέρων, υπαινίσσεται και καταγγέλλει ο, υπό παραίτηση, Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Γρηγοριάδης, Όλγα Παναγιωτίδου

Στην ομοβροντία πυρρών που δέχτηκε για την πρωτοφανή δημοσια παρεμβασή του επιχειρεί να απαντήσει ο παραιτηθείς πλέον Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Χρήστος Τζανερίκος καταγγέλοντας την κυβέρνηση για παρέμβαση στον ίδιο και προειδοποιεί και για νέες αποκαλύψεις.

"Εάν επιμείνουν ότι, όσα είπα είναι ανακριβή, τότε θα αναγκαστώ να αποκαλύψω εγώ από ποιον Ανώτατο Κυβερνητικό παράγοντα και γιατί οχλήθηκα το Σάββατο στις 8 Απριλίου, μια μέρα πριν κάνω τη δήλωση μου, για την πρωτοφανή προσπάθεια επηρεασμού μου. Εάν δεν βγει ο ίδιος να πει τι έγινε στην "επαφή" μας, θα αναγκαστώ να τους τα θυμίσω εγώ με λεπτομέρειες, ποιος και γιατί μου ζήτησε να βοηθήσω, για να αποκλειστεί το κόμμα Κασιαδιάρη στις εκλογές και σε περίπτωση, που βοηθήσω, τι μου υποσχέθηκε..! " ανέφερε ο Χρήστος Τζανερίκος.

"Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση της κυβέρνησης και δεν θα μπορούσε να υπάρξει διότι εμείς δεν παζαρεύουμε την άποψή μας με εγκληματίες και μαχαιροβγάλτες να μείνουν υποψήφιοι στις εκλογές. Όλοι κρίνονται από τη στάση τους στα πολιτικά αυτά ζητήματα" ανέφερε σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.





Την ίδια ώρα οι αρχές προχωρούν σε πειθαρχικό έλεγχο για τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος που αναρτώνται στο διαδίκτυο κι ενώ είναι έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού, μηνύματα μίσους.

Η συνήγορος υπεράσπισης του Ηλία Κασιδιάρη, Βάσω Πανταζή ανέφερε πως "το τουίτερ του δεν το χειρίζεται εννοείται ο ίδιος γιατί δεν έχει κινητό στη φυλακή, απαγορεύεται να κατέχει κινητό στη φυλακή, το χειρίζονται οι συνεργάτες του εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος και όποιες συνομιλίες έχει με το συνήγορό του τις οποίες και ηχογραφεί και αποτελούν δημόσια μηνύματα δεν μπορεί να τις περιορίσει κανείς γιατί σε αυτές τις ομιλίες διατυπώνει πολιτικά μηνύματα'.

Τη διεξαγωγή έρευνας για τον δικηγόρο που βοηθά τον Κασιδιάρη ζήτησε ο πρόεδρος του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβέσος.

Ο κ. Παπαδάκης, συνήγορος θυμάτων της Χρυσής Αυγής είπε πως "Εδώ είναι μία κοροϊδία συνεπώς που δεν έχει αντιμετωπιστεί εν τω γενάσθαι με τον τρόπο που θα έπρεπε και βεβαίως τον ηρωοποιεί, του δίνει το δικαίωμα να κάνει κηρύγματα μίσους αυτό ενισχύεται από τη σπασμωδικότητα των ενεργειών της κυβέρνησης και το φόβο που δείχνει απέναντι στην επικείμενη κρίση του Αρείου Πάγου".

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τροπολογία που πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ "Έχει τόσο μεγάλη σημασία να μπορούμε κι εμείς σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να αποκρούουμε και να υψώνουμε αναχώματα στη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων που κρύβονται πίσω από το μανδύα πολιτικού κόμματος να τους απαγορεύσουμε τελικά τη συμμετοχή εμείς κάναμε το καθήκον μας ψηφίσαμε τις διατάξεις όλες τις σχετικές, τώρα η ευθύνη περνάει στη δικαιοσύνη¨.

Πυρά κατά της ΝΔ εξαπέλυσε η αντιπολίτευση.

"Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί για ακόμη μία φορά να κάνει τον ανήξερο. Οφείλει να απαντήσει. Ποιος είναι ο ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας που έκανε αυτή την ευθεία παρέμβαση τάζοντας ανταλλάγματα για μια δικαστική απόφαση; Τον γνωρίζει προσωπικά; Ή μήπως τον κοιτάζει στον καθρέφτη κάθε πρωί;" αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ

Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως "ο μεν κ. Μητσοτάκης 3 χρόνια επέτρεπε στα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής να κάνουν προεκλογική εκστρατεία και ήρθε στο πάρα πέντε να νομοθετήσει. Και ο κ. Τσίπρας δεν έχει το θάρρος να ψηφίσει το νόμο που θα εμποδίσει τη συμμετοχή των ακροδεξιών φονιάδων στις επερχόμενες εκλογές θέλοντας προφανώς να ψαρέψει ψήφους σε θολά νερά".

Το ΚΚΕ ανέφερε πως "για μας το κρίσιμο ήταν οι προηγούμενες διατάξεις η προηγούμενη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση επί των οποίων θα κρίνει το συγκεκριμένο όργανο. Κι αυτές τις διατάξεις εμείς τις είχαμε χαρακτηρίσει πάρα πολύ επικίνδυνες".

Για το «παρακράτος συνδιαλλαγής» με φόντο τις ανεξάρτητες αρχές έκανε λόγο η Ελληνική Λύση.

Κυβερνητικές Πηγές: Ο κ. Τζανερρίκος ήθελε να γίνει Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

"Ο κ. Τζανερίκος ήθελε σε πρότερο χρόνο να γίνει Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.Στην κατεύθυνση αυτή επικαλέστηκε και ισχυρές επιχειρηματικές πλάτες. Όπως είναι ευλόγως αντιληπό η κυβέρνηση δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την φιλοδοξία του κ. Τζανερρίκου αφής στιγμής επικαλέστηκε και τις πλάτες αυτές. Ο κ. Τζανερρίκος το κράτησε Μανιάτικο και λόγω και κάποιων ιδιαίτερων απόψεων που έχει για τη συμμετοχή του κόμματος Κασιδιάρη στις εκλογές ενέργει και συμπεριφέρεται με τον τρόπο που είδαμε τα τελευταία εικοσιτετράωρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε το μεσημλερι ότι δεν παζαρεύει ούτε παρεμβαίνει στην δικαιοσύνη" αναφέρουν χαρακτηριστικά.

