Οικονομία

ΑΑΔΕ: Επιστροφές φόρου... “εξπρές”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρεκόρ επιστροφών φόρου το πρώτο τρίμηνο. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει ήδη δύο εβδομαδιαίες πληρωμές.



Το είπε και το έκανε η ΑΑΔΕ και ήδη οι πρώτοι των πρώτων στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων με πιστωτικό εκκαθαριστικό πήραν τα λεφτά των επιστροφών τους.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία δείχνουν ρεκόρ όλων των εποχών στις επιστροφές φόρων το πρώτο τρίμηνο του έτους ξεπερνώντας τα 1,7 δισ. ευρώ, σημάδι ότι κάτι αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται η εφορία στους συνεπείς φορολογούμενους.

Στις αρχές Απριλίου, λίγο μετά την έναρξη της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε πως οι φόροι εισοδήματος σε φορολογούμενους χωρίς φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας θα παίρνουν τα χρήματά τους μέσα σε μία εβδομάδα από την ώρα υποβολής της δήλωσης.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει ήδη δύο εβδομαδιαίες πληρωμές. Από τις 110.267 φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί προέκυψαν 23.659 πιστωτικά σημειώματα. Τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους με πιστωτικό εκκαθαριστικό (76,86%) ή συνολικά 18.184 φορολογούμενοι έλαβαν ήδη στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 5,2 εκατ. ευρώ. Και το μοντέλο αυτό θα συνεχιστεί σε εβδομαδιαία βάση έως το τέλος της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Το νέο πλάνο επιστροφών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει:

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας, αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος για άμεση επιστροφή σε εβδομαδιαία βάση.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος σε φορολογούμενους που δεν έχουν ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερότητας και έχουν φορολογικές οφειλές, συμψηφίζονται κεντρικά το πρώτο και το τρίτο δεκαήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος Απριλίου. Όσοι συμψηφισμοί δεν θα μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά, θα διεκπεραιώνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο από τις ΔΟΥ. Μετά το Πάσχα, αναμένεται να τρέξει ο πρώτος τέτοιου είδους κεντρικός συμψηφισμός.

Επιστροφές φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2023 και μέχρι την εξόφλησή του, θα συμψηφίζονται κεντρικά και με τον φόρο αυτόν, όπως και με οποιαδήποτε άλλη φορολογική οφειλή.

Οφειλές από το φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής από άλλους φόρους, που υπάρχουν ή θα γεννηθούν μέχρι τις 31.7.2023, ώστε σε περίπτωση εξόφλησης του φόρου εισοδήματος μέσω του συμψηφισμού, να χορηγείται η έκπτωση 3%.

Οι επιστροφές φόρου το πρώτο τρίμηνο του έτους άγγιξαν τα 1,721 δισ. ευρώ, ρεκόρ όλων των εποχών, με υπέρβαση 39% έναντι του στόχου που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό για 1,354 δισ. ευρώ.

Το «γκάζι» στις επιστροφές αφορά κυρίως τον ΦΠΑ, ενώ από τον επόμενο μήνα αναμένεται να φανεί νέα αύξηση στην ταχύτητα των επιστρεφόμενων φόρων καθώς με διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή μειώνεται από 90 σε 45 ημέρες ο χρόνος εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Πηγή: euro2day.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο

Πάσχα - Εορταστικό ωράριο: πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Αντετοκούνμπο: το 2020 σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ